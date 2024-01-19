Куйвашев занял третье место среди губернаторов в УрФО

20 января 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Среди губернаторов РФ Евгений Куйвашев занял 27 место Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял третье место в медиарейтинге среди глав регионов Уральского федерального округа (УрФО) по итогам 2023 года. В федеральном рейтинге Куйвашев оказался на 27 месте, следует из данных «Медиалогии». «В УрФО в 2023 году лидерами медиарейтинга стали губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — следует из рейтинга. Медиаиндекс Куйашева в прошлом году составил 588,3 тысячи, что также определило его среди губернаторов РФ на 27 место. На Урале глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял четвертое место, следом идет губернатор ХМАО Наталья Комарова. Рейтинг закрывает губернатор Курганской области Вадим Шумков. В 2022 году Куйвашев стал самым активным главой региона в УрФО. На втором месте расположился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, замкнул тройку глава Тюменской области Александр Моор.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял третье место в медиарейтинге среди глав регионов Уральского федерального округа (УрФО) по итогам 2023 года. В федеральном рейтинге Куйвашев оказался на 27 месте, следует из данных «Медиалогии». «В УрФО в 2023 году лидерами медиарейтинга стали губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — следует из рейтинга. Медиаиндекс Куйашева в прошлом году составил 588,3 тысячи, что также определило его среди губернаторов РФ на 27 место. На Урале глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял четвертое место, следом идет губернатор ХМАО Наталья Комарова. Рейтинг закрывает губернатор Курганской области Вадим Шумков. В 2022 году Куйвашев стал самым активным главой региона в УрФО. На втором месте расположился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, замкнул тройку глава Тюменской области Александр Моор.