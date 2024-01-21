В Махачкале началась драка на ножах из-за девушки в хиджабе
В Махачкале посетители клуба устроили драку. Конфликт начался из-за танца девушки в хиджабе.
Один из посетителей сделал замечание мужу покрытой девушки. Об этом сообщил telegram-канал Mash Gor. После этого мужчина не остановился и начал замахиваться на другого ножом. В результате пострадали трое человек. В настоящее время двое из них находятся в больнице. Зачинщика конфликта задержали.
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