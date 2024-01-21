В Махачкале мужчины устроили поножовщину из-за танца женщины в хиджабе. Видео

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В Махачкале началась драка на ножах из-за девушки в хиджабе Фото:

В Махачкале посетители клуба устроили драку. Конфликт начался из-за танца девушки в хиджабе.

Один из посетителей сделал замечание мужу покрытой девушки. Об этом сообщил telegram-канал Mash Gor. После этого мужчина не остановился и начал замахиваться на другого ножом. В результате пострадали трое человек. В настоящее время двое из них находятся в больнице. Зачинщика конфликта задержали.

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В Махачкале посетители клуба устроили драку. Конфликт начался из-за танца девушки в хиджабе. Один из посетителей сделал замечание мужу покрытой девушки. Об этом сообщил telegram-канал Mash Gor. После этого мужчина не остановился и начал замахиваться на другого ножом. В результате пострадали трое человек. В настоящее время двое из них находятся в больнице. Зачинщика конфликта задержали. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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