В Махачкале мужчины устроили поножовщину из-за танца женщины в хиджабе. Видео

21 января 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

В Махачкале началась драка на ножах из-за девушки в хиджабе Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Махачкале посетители клуба устроили драку. Конфликт начался из-за танца девушки в хиджабе. Один из посетителей сделал замечание мужу покрытой девушки. Об этом сообщил telegram-канал Mash Gor. После этого мужчина не остановился и начал замахиваться на другого ножом. В результате пострадали трое человек. В настоящее время двое из них находятся в больнице. Зачинщика конфликта задержали. .

В Махачкале посетители клуба устроили драку. Конфликт начался из-за танца девушки в хиджабе. Один из посетителей сделал замечание мужу покрытой девушки. Об этом сообщил telegram-канал Mash Gor. После этого мужчина не остановился и начал замахиваться на другого ножом. В результате пострадали трое человек. В настоящее время двое из них находятся в больнице. Зачинщика конфликта задержали. .