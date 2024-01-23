Магнитогорцы просят снова пустить автобусы до своего поселка

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, салон автобуса, городской транспорт, пассажирское место
Житель поселка Приуральского жалуются на отмену автобуса с льготным проездом Фото:

Жители поселка Приуральского под Магнитогорском (Челябинская область) попросили решить проблему с общественным транспортом. Фарит Т. сообщил URA.RU, что автобусы с льготным проездом заменили маршрутками, которые ездят не по расписанию.

«С ноября 2023 года до поселка отменили автобус №59. В мэрии нам объяснили, что до нас и так ходят маршрутки №48, №21, №40 и №54. Но на них нет льгот ни для пенсионеров, ни для детей. Мало того, этих маршруток можно вообще не дождаться после 19:00», — рассказал Фарит Т.

Мужчина просит власти продлить маршрут муниципального автобуса №19. Конечная остановка этого маршрута расположена сейчас в четырех километрах от поселка.

URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации Магнитогорска и миндортранса региона. На момент публикации ответа не последовало.

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Жители поселка Приуральского под Магнитогорском (Челябинская область) попросили решить проблему с общественным транспортом. Фарит Т. сообщил URA.RU, что автобусы с льготным проездом заменили маршрутками, которые ездят не по расписанию. «С ноября 2023 года до поселка отменили автобус №59. В мэрии нам объяснили, что до нас и так ходят маршрутки №48, №21, №40 и №54. Но на них нет льгот ни для пенсионеров, ни для детей. Мало того, этих маршруток можно вообще не дождаться после 19:00», — рассказал Фарит Т. Мужчина просит власти продлить маршрут муниципального автобуса №19. Конечная остановка этого маршрута расположена сейчас в четырех километрах от поселка. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации Магнитогорска и миндортранса региона. На момент публикации ответа не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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