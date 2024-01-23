Магнитогорцы просят снова пустить автобусы до своего поселка

23 января 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Житель поселка Приуральского жалуются на отмену автобуса с льготным проездом Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители поселка Приуральского под Магнитогорском (Челябинская область) попросили решить проблему с общественным транспортом. Фарит Т. сообщил URA.RU, что автобусы с льготным проездом заменили маршрутками, которые ездят не по расписанию. «С ноября 2023 года до поселка отменили автобус №59. В мэрии нам объяснили, что до нас и так ходят маршрутки №48, №21, №40 и №54. Но на них нет льгот ни для пенсионеров, ни для детей. Мало того, этих маршруток можно вообще не дождаться после 19:00», — рассказал Фарит Т. Мужчина просит власти продлить маршрут муниципального автобуса №19. Конечная остановка этого маршрута расположена сейчас в четырех километрах от поселка. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации Магнитогорска и миндортранса региона. На момент публикации ответа не последовало.

Жители поселка Приуральского под Магнитогорском (Челябинская область) попросили решить проблему с общественным транспортом. Фарит Т. сообщил URA.RU, что автобусы с льготным проездом заменили маршрутками, которые ездят не по расписанию. «С ноября 2023 года до поселка отменили автобус №59. В мэрии нам объяснили, что до нас и так ходят маршрутки №48, №21, №40 и №54. Но на них нет льгот ни для пенсионеров, ни для детей. Мало того, этих маршруток можно вообще не дождаться после 19:00», — рассказал Фарит Т. Мужчина просит власти продлить маршрут муниципального автобуса №19. Конечная остановка этого маршрута расположена сейчас в четырех километрах от поселка. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации Магнитогорска и миндортранса региона. На момент публикации ответа не последовало.