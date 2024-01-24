Кремль: у общества есть иммунитет к провокациям в соцсетях

Кремль: у российского общества есть иммунитет к провокациям
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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что у общества есть иммунитет к провокациям Фото:

В Кремле считают, что у российского общества есть «определенный иммунитет» к провокациям со стороны инициаторов протестных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о попытках раскачивать ситуацию в стране через соцсети и мессенджеры.

«Безусловно, [у общества] определенный иммунитет есть. Когда речь идет о незаконных действия, правоохранительные орган четко выполняют свои функции», — заявил Песков.

Попытки массово вывести людей на улицу предпринимались в ряде регионов страны: в Дагестане, Башкирии, Якутии. Для этого используются социальные сети и мессенджеры.

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В Кремле считают, что у российского общества есть «определенный иммунитет» к провокациям со стороны инициаторов протестных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о попытках раскачивать ситуацию в стране через соцсети и мессенджеры. «Безусловно, [у общества] определенный иммунитет есть. Когда речь идет о незаконных действия, правоохранительные орган четко выполняют свои функции», — заявил Песков. Попытки массово вывести людей на улицу предпринимались в ряде регионов страны: в Дагестане, Башкирии, Якутии. Для этого используются социальные сети и мессенджеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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