Политика Власть Кремль: у общества есть иммунитет к провокациям в соцсетях Кремль: у российского общества есть иммунитет к провокациям 24 января 2024 в 14:34 Размер текста - 17 + Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что у общества есть иммунитет к провокациям Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают, что у российского общества есть «определенный иммунитет» к провокациям со стороны инициаторов протестных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о попытках раскачивать ситуацию в стране через соцсети и мессенджеры. «Безусловно, [у общества] определенный иммунитет есть. Когда речь идет о незаконных действия, правоохранительные орган четко выполняют свои функции», — заявил Песков. Попытки массово вывести людей на улицу предпринимались в ряде регионов страны: в Дагестане, Башкирии, Якутии. Для этого используются социальные сети и мессенджеры. В Кремле считают, что у российского общества есть «определенный иммунитет» к провокациям со стороны инициаторов протестных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о попытках раскачивать ситуацию в стране через соцсети и мессенджеры. «Безусловно, [у общества] определенный иммунитет есть. Когда речь идет о незаконных действия, правоохранительные орган четко выполняют свои функции», — заявил Песков. Попытки массово вывести людей на улицу предпринимались в ряде регионов страны: в Дагестане, Башкирии, Якутии. Для этого используются социальные сети и мессенджеры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям