Кремль: у общества есть иммунитет к провокациям в соцсетях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что у общества есть иммунитет к провокациям
В Кремле считают, что у российского общества есть «определенный иммунитет» к провокациям со стороны инициаторов протестных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о попытках раскачивать ситуацию в стране через соцсети и мессенджеры.
«Безусловно, [у общества] определенный иммунитет есть. Когда речь идет о незаконных действия, правоохранительные орган четко выполняют свои функции», — заявил Песков.
Попытки массово вывести людей на улицу предпринимались в ряде регионов страны: в Дагестане, Башкирии, Якутии. Для этого используются социальные сети и мессенджеры.
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