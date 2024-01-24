Челябинский вуз вместе с академиками построит аппарат для создания вирусов

Новые материалы и живые системы в Челябинске будут создавать для дальнейшего изучения Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) построят импульсную магнитополевую установку для создания новых материалов, живых систем и вирусов. Как рассказал ректор вуза Александр Таскаев, аппарат поставят в межвузовском кампусе.

«Договорились с директором Института физики металлов Уральского отделения РАН, академиком Николаем Мушниковым о совместном создании сложнейшей импульсной магнитополевой установки с индукцией 40-60 Тесла для лаборатории сильных магнитных полей. С помощью оборудования будут исследоваться свойства новых материалов. Не только неорганических, но также живые системы и вирусы», — отметил Таскаев на странице в «ВКонтакте».

Техника будет работать в режиме центра коллективного пользования. Подобное оборудование является редким в научном мире. Аналогичные системы есть в недавно созданном НЦФМ в Сарове (Россия) или High Field Lab в центре Helmholtz Dresden-Rossendorf (Германия). В разработке комплекса будут задействованы структуры Росатома и институты РАН.

Строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты». В настоящий момент завершается строительство двух зданий общежитий. Запуск кампуса общей площадью более 123 тысячи квадратных метров запланирован на 2026 год.