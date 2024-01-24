Челябинский вуз вместе с академиками построит аппарат для создания вирусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Научно туристический маршрут. Новосибирск, лаборатория, бактерии, наука, микроскоп, вирус
Новые материалы и живые системы в Челябинске будут создавать для дальнейшего изучения Фото:

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) построят импульсную магнитополевую установку для создания новых материалов, живых систем и вирусов. Как рассказал ректор вуза Александр Таскаев, аппарат поставят в межвузовском кампусе.

«Договорились с директором Института физики металлов Уральского отделения РАН, академиком Николаем Мушниковым о совместном создании сложнейшей импульсной магнитополевой установки с индукцией 40-60 Тесла для лаборатории сильных магнитных полей. С помощью оборудования будут исследоваться свойства новых материалов. Не только неорганических, но также живые системы и вирусы», — отметил Таскаев на странице в «ВКонтакте».

Техника будет работать в режиме центра коллективного пользования. Подобное оборудование является редким в научном мире. Аналогичные системы есть в недавно созданном НЦФМ в Сарове (Россия) или High Field Lab в центре Helmholtz Dresden-Rossendorf (Германия). В разработке комплекса будут задействованы структуры Росатома и институты РАН.

Строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты». В настоящий момент завершается строительство двух зданий общежитий. Запуск кампуса общей площадью более 123 тысячи квадратных метров запланирован на 2026 год.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) построят импульсную магнитополевую установку для создания новых материалов, живых систем и вирусов. Как рассказал ректор вуза Александр Таскаев, аппарат поставят в межвузовском кампусе. «Договорились с директором Института физики металлов Уральского отделения РАН, академиком Николаем Мушниковым о совместном создании сложнейшей импульсной магнитополевой установки с индукцией 40-60 Тесла для лаборатории сильных магнитных полей. С помощью оборудования будут исследоваться свойства новых материалов. Не только неорганических, но также живые системы и вирусы», — отметил Таскаев на странице в «ВКонтакте». Техника будет работать в режиме центра коллективного пользования. Подобное оборудование является редким в научном мире. Аналогичные системы есть в недавно созданном НЦФМ в Сарове (Россия) или High Field Lab в центре Helmholtz Dresden-Rossendorf (Германия). В разработке комплекса будут задействованы структуры Росатома и институты РАН. Строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты». В настоящий момент завершается строительство двух зданий общежитий. Запуск кампуса общей площадью более 123 тысячи квадратных метров запланирован на 2026 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...