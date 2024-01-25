25 января 2024

Екатеринбуржец с пистолетом ворвался в магазин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пытался ограбить «Магнит» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге мужчина с пистолетом ворвался в «Магнит» на Хрустальной, 37. Сотрудники магазина смогли обезоружить его, сообщил очевидец происшествия.

«Вечером 25 января мужчина с пистолетом ворвался в „Магнит“. Сотрудницы и мужчина-покупатель защищали остальных и смогли обезоружить агрессора. Мужчина пытался ограбить магазин», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+», ссылаясь на очевидцев.

По данным канала, мужчина успел ударить одного из покупателей и скрылся. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбурге. В ведомстве обещали уточнить информацию.

Обновлено в 11:25 (09:25 МСК):

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в шестом отделе полиции», — добавили в УМВД по Екатеринбургу. Силовики просят всех, кто обладает информацией о случившемся, сообщить по телефону 8 (343) 356-42-06 или 02 (102).

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В Екатеринбурге мужчина с пистолетом ворвался в «Магнит» на Хрустальной, 37. Сотрудники магазина смогли обезоружить его, сообщил очевидец происшествия. «Вечером 25 января мужчина с пистолетом ворвался в „Магнит“. Сотрудницы и мужчина-покупатель защищали остальных и смогли обезоружить агрессора. Мужчина пытался ограбить магазин», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+», ссылаясь на очевидцев. По данным канала, мужчина успел ударить одного из покупателей и скрылся. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбурге. В ведомстве обещали уточнить информацию. Обновлено в 11:25 (09:25 МСК): Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в шестом отделе полиции», — добавили в УМВД по Екатеринбургу. Силовики просят всех, кто обладает информацией о случившемся, сообщить по телефону 8 (343) 356-42-06 или 02 (102).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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