Среди военных, чьи тела Украина передала России, были свердловчане

26 января 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Россия получила 55 тел солдат от Украины днем 26 января (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди 55 погибших солдат, которых днем 26 января передали России, есть и бойцы из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Количество погибших свердловских бойцов уточняется», — добавила Мерзлякова. И отметила, что несмотря на крушение самолета Ил-76, гуманитарный процесс продолжается. Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену телами погибших солдат, а также военнопленных. После того как произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Однако в ГУР Украины заявили, что готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией.

Среди 55 погибших солдат, которых днем 26 января передали России, есть и бойцы из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Количество погибших свердловских бойцов уточняется», — добавила Мерзлякова. И отметила, что несмотря на крушение самолета Ил-76, гуманитарный процесс продолжается. Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену телами погибших солдат, а также военнопленных. После того как произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Однако в ГУР Украины заявили, что готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией.