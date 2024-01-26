Среди военных, чьи тела Украина передала России, были свердловчане

Среди 55 погибших солдат, которых днем 26 января передали России, есть и бойцы из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Количество погибших свердловских бойцов уточняется», — добавила Мерзлякова. И отметила, что несмотря на крушение самолета Ил-76, гуманитарный процесс продолжается.
Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену телами погибших солдат, а также военнопленных. После того как произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Однако в ГУР Украины заявили, что готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией.
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