Среди военных, чьи тела Украина передала России, были свердловчане

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Россия получила 55 тел солдат от Украины днем 26 января (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Среди 55 погибших солдат, которых днем 26 января передали России, есть и бойцы из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Количество погибших свердловских бойцов уточняется», — добавила Мерзлякова. И отметила, что несмотря на крушение самолета Ил-76, гуманитарный процесс продолжается.

Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену телами погибших солдат, а также военнопленных. После того как произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Однако в ГУР Украины заявили, что готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией.

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Среди 55 погибших солдат, которых днем 26 января передали России, есть и бойцы из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Количество погибших свердловских бойцов уточняется», — добавила Мерзлякова. И отметила, что несмотря на крушение самолета Ил-76, гуманитарный процесс продолжается. Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену телами погибших солдат, а также военнопленных. После того как произошло крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Однако в ГУР Украины заявили, что готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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