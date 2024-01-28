Мужчина спрыгнул с балкона многоэтажки с парашютом в Балашихе

В Подмосковье полиция ищет мужчину, прыгнувшего с парашютом с многоэтажки
В Балашихе (Подмосковье) мужчина спрыгнул с парашютом с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщает местное отделение полиции.
«27 января в Дежурную часть МУ МВД России „Балашихинское“ от местной жительницы поступило сообщение о том, что гражданин совершил прыжок с парашютом с балкона одной из многоэтажек», —
Ранее екатеринбуржец спрыгнул со скалы вместе с матерью. Бейсджампер из Екатеринбурга Nik Bumer выложил видео с прыжком. До этого бейсджампер прыгал с одной из высоток на ЖБИ.
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