Мужчина спрыгнул с балкона многоэтажки с парашютом в Балашихе

28 января 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

В Подмосковье полиция ищет мужчину, прыгнувшего с парашютом с многоэтажки Фото: Илья Московец © URA.RU В Балашихе (Подмосковье) мужчина спрыгнул с парашютом с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщает местное отделение полиции. «27 января в Дежурную часть МУ МВД России „Балашихинское“ от местной жительницы поступило сообщение о том, что гражданин совершил прыжок с парашютом с балкона одной из многоэтажек», — сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. Сейчас полиция пытается найти сбежавшего мужчину для установления его личности. Ранее екатеринбуржец спрыгнул со скалы вместе с матерью. Бейсджампер из Екатеринбурга Nik Bumer выложил видео с прыжком. До этого бейсджампер прыгал с одной из высоток на ЖБИ.

В Балашихе (Подмосковье) мужчина спрыгнул с парашютом с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщает местное отделение полиции. «27 января в Дежурную часть МУ МВД России „Балашихинское“ от местной жительницы поступило сообщение о том, что гражданин совершил прыжок с парашютом с балкона одной из многоэтажек», — сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. Сейчас полиция пытается найти сбежавшего мужчину для установления его личности. Ранее екатеринбуржец спрыгнул со скалы вместе с матерью. Бейсджампер из Екатеринбурга Nik Bumer выложил видео с прыжком. До этого бейсджампер прыгал с одной из высоток на ЖБИ.