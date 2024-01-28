Мужчина спрыгнул с балкона многоэтажки с парашютом в Балашихе

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Дом № 177а на улице Белинского, где покончила с собой Алёна Братчикова. Екатеринбург, зима, город, многоквартирный дом, октябрьский район, общий балкон
В Подмосковье полиция ищет мужчину, прыгнувшего с парашютом с многоэтажки Фото:

В Балашихе (Подмосковье) мужчина спрыгнул с парашютом с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщает местное отделение полиции.

«27 января в Дежурную часть МУ МВД России „Балашихинское“ от местной жительницы поступило сообщение о том, что гражданин совершил прыжок с парашютом с балкона одной из многоэтажек», — сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. Сейчас полиция пытается найти сбежавшего мужчину для установления его личности.

Ранее екатеринбуржец спрыгнул со скалы вместе с матерью. Бейсджампер из Екатеринбурга Nik Bumer выложил видео с прыжком. До этого бейсджампер прыгал с одной из высоток на ЖБИ.

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В Балашихе (Подмосковье) мужчина спрыгнул с парашютом с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщает местное отделение полиции. «27 января в Дежурную часть МУ МВД России „Балашихинское“ от местной жительницы поступило сообщение о том, что гражданин совершил прыжок с парашютом с балкона одной из многоэтажек», — сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. Сейчас полиция пытается найти сбежавшего мужчину для установления его личности. Ранее екатеринбуржец спрыгнул со скалы вместе с матерью. Бейсджампер из Екатеринбурга Nik Bumer выложил видео с прыжком. До этого бейсджампер прыгал с одной из высоток на ЖБИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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