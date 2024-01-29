Мэр Перми нарушил давнюю традицию на официальной церемонии, чем удивил политэлиты

Глава Перми Эдуард Соснин отказался возлагать цветы вместе с депутатами
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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, соснин эдуард
Глава Перми Эдуард Соснин отстранился от депутатов думы Фото:

На церемонии по возложению цветов 27 января в память о 80-летии полного снятия блокады Ленинграда мэр Перми Эдуард Соснин отстроился от депутатов. Он возлагал цветы один, хотя обычно на всех подобных мероприятиях глава появлялся в компании с руководством думы Перми. Политэлиты удивило это нарушение давней традиции.

«Соснин изменил протокол при официальном возложении цветов. Он один возлагал, а обычно делал это с думой. Многим не понравилось, что он демонстративно отстранился от депутатов. Городские всегда в одной линейке подходили к памятникам», — рассказали источники в политэлитах.

Другой инсайдер отмечает, что протокол возложения цветов изменили на краевом уровне. Изначально планировалось, что Соснин пойдет вместе с губернатором Дмитрием Махониным. А Махонин уехал на аналогичную церемонию в Санкт-Петербурге. Поэтому Соснин пошел один, за ним — блокадники, а потом — все остальные.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен.

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На церемонии по возложению цветов 27 января в память о 80-летии полного снятия блокады Ленинграда мэр Перми Эдуард Соснин отстроился от депутатов. Он возлагал цветы один, хотя обычно на всех подобных мероприятиях глава появлялся в компании с руководством думы Перми. Политэлиты удивило это нарушение давней традиции. «Соснин изменил протокол при официальном возложении цветов. Он один возлагал, а обычно делал это с думой. Многим не понравилось, что он демонстративно отстранился от депутатов. Городские всегда в одной линейке подходили к памятникам», — рассказали источники в политэлитах. Другой инсайдер отмечает, что протокол возложения цветов изменили на краевом уровне. Изначально планировалось, что Соснин пойдет вместе с губернатором Дмитрием Махониным. А Махонин уехал на аналогичную церемонию в Санкт-Петербурге. Поэтому Соснин пошел один, за ним — блокадники, а потом — все остальные. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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