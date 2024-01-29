В Челябинске на месте старого дома построят новый ЖК. Скрин

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Разное. Курган, старый дом, аварийный дом, серость в городе, разруха, весна, двухэтажный дом, облезлые стены
Площадь будущего 10-этажного здания составляет 4 тысячи 470 квадратных метров Фото:

В Челябинске на месте аварийного дома по улице Крылова застройщик «Завидово» построит новый жилой комплекс. Площадь высотного здания со встроенными помещениями составит 4 тысячи 470 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Территория проектирования расположена в Тракторозаводском районе города Челябинска и занимает территорию 56,2 га. Она находится в границах улиц Бажова, Горького, Салютная, Артиллерийская. Площадь здания — 4 тысячи 470 квадратных метров, в жилом доме смогут проживать 149 человек», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документации, десятиэтажный жилой дом в Киргородке возведут на перекрестке улиц Крылова и Артиллерийской на месте ветхого двухэтажного дома. Мэрия Челябинска уже утвердила изменения в документацию по планировке территории, строительство начнется в ближайшее время.

Территория под новую высотку находится в границах улиц Бажова, Горького, Салютная, Артиллерийская
Территория под новую высотку находится в границах улиц Бажова, Горького, Салютная, Артиллерийская
Площадь здания — 4 тысячи 470 квадратных метров, в жилом доме смогут проживать 149 человек
Площадь здания — 4 тысячи 470 квадратных метров, в жилом доме смогут проживать 149 человек

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В Челябинске на месте аварийного дома по улице Крылова застройщик «Завидово» построит новый жилой комплекс. Площадь высотного здания со встроенными помещениями составит 4 тысячи 470 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Территория проектирования расположена в Тракторозаводском районе города Челябинска и занимает территорию 56,2 га. Она находится в границах улиц Бажова, Горького, Салютная, Артиллерийская. Площадь здания — 4 тысячи 470 квадратных метров, в жилом доме смогут проживать 149 человек», — говорится в пояснительной записке. Согласно документации, десятиэтажный жилой дом в Киргородке возведут на перекрестке улиц Крылова и Артиллерийской на месте ветхого двухэтажного дома. Мэрия Челябинска уже утвердила изменения в документацию по планировке территории, строительство начнется в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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