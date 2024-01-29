В Челябинске на месте старого дома построят новый ЖК. Скрин

29 января 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Площадь будущего 10-этажного здания составляет 4 тысячи 470 квадратных метров Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Челябинске на месте аварийного дома по улице Крылова застройщик «Завидово» построит новый жилой комплекс. Площадь высотного здания со встроенными помещениями составит 4 тысячи 470 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Территория проектирования расположена в Тракторозаводском районе города Челябинска и занимает территорию 56,2 га. Она находится в границах улиц Бажова, Горького, Салютная, Артиллерийская. Площадь здания — 4 тысячи 470 квадратных метров, в жилом доме смогут проживать 149 человек», — говорится в пояснительной записке. Согласно документации, десятиэтажный жилой дом в Киргородке возведут на перекрестке улиц Крылова и Артиллерийской на месте ветхого двухэтажного дома. Мэрия Челябинска уже утвердила изменения в документацию по планировке территории, строительство начнется в ближайшее время. Территория под новую высотку находится в границах улиц Бажова, Горького, Салютная, Артиллерийская Скрин: сайт мэрии г. Челябинск Площадь здания — 4 тысячи 470 квадратных метров, в жилом доме смогут проживать 149 человек Скрин: сайт мэрии г. Челябинск

В Челябинске на месте аварийного дома по улице Крылова застройщик «Завидово» построит новый жилой комплекс. Площадь высотного здания со встроенными помещениями составит 4 тысячи 470 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Территория проектирования расположена в Тракторозаводском районе города Челябинска и занимает территорию 56,2 га. Она находится в границах улиц Бажова, Горького, Салютная, Артиллерийская. Площадь здания — 4 тысячи 470 квадратных метров, в жилом доме смогут проживать 149 человек», — говорится в пояснительной записке. Согласно документации, десятиэтажный жилой дом в Киргородке возведут на перекрестке улиц Крылова и Артиллерийской на месте ветхого двухэтажного дома. Мэрия Челябинска уже утвердила изменения в документацию по планировке территории, строительство начнется в ближайшее время.