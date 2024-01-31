В МВД высказались о проверке SHAMAN на ЛГБТ*-пропаганду и оскорбление чувств верующих

МВД: SHAMAN не причастен к пропаганде ЛГБТ* и оскорблению чувств верующих

31 января 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

По словам Волк, полицейские проверки SHAMAN являются фейком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция не проверяла российского певца SHAMAN по обвинениям в оскорблении чувств верующих и пропаганде ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). Эта информация является фейком. Об этом сообщила генерал-майор МВД Ирина Волк. «Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», — написала Волк в своем telegram-канале . Она пожелала артисту творческих успехов и пригласила его поучаствовать в ее авторской программе «Вам слово с Ириной Волк!», которая транслируется на радиостанции «Милицейская волна». Ранее сообщалось, что МВД России проводило проверку SHAMAN по подобным обвинениям. В частности, активист Ян Коробков подал заявление на проверку клипа «Я русский», потому что певец появляется в нем с накрашенными глазами. В тексте обращения также говорится, что фраза «Я русский!», которую исполняет артист в кадре, создает образ русского гомосексуалиста.

Полиция не проверяла российского певца SHAMAN по обвинениям в оскорблении чувств верующих и пропаганде ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). Эта информация является фейком. Об этом сообщила генерал-майор МВД Ирина Волк. «Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», — написала Волк в своем telegram-канале. Она пожелала артисту творческих успехов и пригласила его поучаствовать в ее авторской программе «Вам слово с Ириной Волк!», которая транслируется на радиостанции «Милицейская волна». Ранее сообщалось, что МВД России проводило проверку SHAMAN по подобным обвинениям. В частности, активист Ян Коробков подал заявление на проверку клипа «Я русский», потому что певец появляется в нем с накрашенными глазами. В тексте обращения также говорится, что фраза «Я русский!», которую исполняет артист в кадре, создает образ русского гомосексуалиста.