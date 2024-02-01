Челябинский конгресс татар заставили доплатить налоги

Возглавляемый Леной Колесниковой конгресс татар обязали доплатить страховые взносы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конгресс татар Челябинской области, которым руководит депутат заксобрания Лена Колесникова, заставили доплатить налоги. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор с налоговиками возник из-за разного толкования перечня занятий, по которым есть льготы.

«Конгресс татар Челябинской области обратился в суд с заявлением к ИФНС по Центральному району Челябинска. Просит признать недействительным решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Суд пришел к выводу о том, что отсутствует совокупность условий для признания оспоренного решения инспекции недействительным», — отмечено в решении.

Спор затронул налоговый период 2022 года. Проверка показала, что конгресс при начислении страховых взносов применял пониженные ставки. Налогоплательщик был уверен, что такое право имел из-за рода своей деятельности. Как указано в иске, уставная и фактическая деятельность организации осуществляется в области культуры и искусства.

Налоговые органы с этим не согласились. Отметили, что в балансе отражены доходы в виде целевых поступлений на сумму в 7,7 млн рублей и грантов в размере 1,155 млн рублей. Это не дает права на применение пониженных тарифов.

Принимая решение, суд отметил, что конгресс татар ведет работу, относящуюся к деятельности прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Данное основание не позволяет отнести конгресс к сфере культуры, искусства, библиотек и музеев. И это несмотря на то, что занимаются просвещением, улучшают социальное положение национальных меньшинств. Чтобы получить право на льготу, заключил суд, необходимо минимум 70% доходов иметь от льготных видов занятий, чего нет. В результате налогоплательщику начислили 452 тысячи рублей страховых взносов. Также придется уплатить штраф в размере 12 тысяч рублей.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в сторонам спора. На момент публикации ответы не поступили.