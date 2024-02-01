01 февраля 2024

В полицию Магнитогорска на работу принимают внешних пилотов

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции с дронами уже работают четыре человека Фото:

В гарнизоне полиции Магнитогорска (Челябинская область) ввели должность специалистов по управлению дронами. Специальность сотрудников с этого отделения называется «внешний пилот». Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника УМВД по работе с личным составом Андрей Андриянов.

«В прошлом году в полиции Магнитогорска открылось отделение БПЛА. Работают с дронами уже четыре человека, а их специальность называется „внешний пилот“», — заявил Андриянов изданию «Верстов.Инфо».

Андриянов отметил, что данное направление будет интересно молодым людям, желающим поступить на службу в полицию. Беспилотники помогают правоохранителям оперативно раскрывать преступления в труднодоступной местности.

Профессия «внешний пилот» официально существует в России уже пятый год. Эксперты называют это направление профессией будущего. Дроны становятся незаменимы в разных сферах — кинематографе, сельском хозяйстве, метеорологии и военном деле.

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В гарнизоне полиции Магнитогорска (Челябинская область) ввели должность специалистов по управлению дронами. Специальность сотрудников с этого отделения называется «внешний пилот». Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника УМВД по работе с личным составом Андрей Андриянов. «В прошлом году в полиции Магнитогорска открылось отделение БПЛА. Работают с дронами уже четыре человека, а их специальность называется „внешний пилот“», — заявил Андриянов изданию «Верстов.Инфо». Андриянов отметил, что данное направление будет интересно молодым людям, желающим поступить на службу в полицию. Беспилотники помогают правоохранителям оперативно раскрывать преступления в труднодоступной местности. Профессия «внешний пилот» официально существует в России уже пятый год. Эксперты называют это направление профессией будущего. Дроны становятся незаменимы в разных сферах — кинематографе, сельском хозяйстве, метеорологии и военном деле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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