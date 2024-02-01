В полицию Магнитогорска на работу принимают внешних пилотов

02 февраля 2024 в 01:55 Размер текста - 17 +

В полиции с дронами уже работают четыре человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В гарнизоне полиции Магнитогорска (Челябинская область) ввели должность специалистов по управлению дронами. Специальность сотрудников с этого отделения называется «внешний пилот». Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника УМВД по работе с личным составом Андрей Андриянов. «В прошлом году в полиции Магнитогорска открылось отделение БПЛА. Работают с дронами уже четыре человека, а их специальность называется „внешний пилот“», — заявил Андриянов изданию «Верстов.Инфо». Андриянов отметил, что данное направление будет интересно молодым людям, желающим поступить на службу в полицию. Беспилотники помогают правоохранителям оперативно раскрывать преступления в труднодоступной местности. Профессия «внешний пилот» официально существует в России уже пятый год. Эксперты называют это направление профессией будущего. Дроны становятся незаменимы в разных сферах — кинематографе, сельском хозяйстве, метеорологии и военном деле.

В гарнизоне полиции Магнитогорска (Челябинская область) ввели должность специалистов по управлению дронами. Специальность сотрудников с этого отделения называется «внешний пилот». Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника УМВД по работе с личным составом Андрей Андриянов. «В прошлом году в полиции Магнитогорска открылось отделение БПЛА. Работают с дронами уже четыре человека, а их специальность называется „внешний пилот“», — заявил Андриянов изданию «Верстов.Инфо». Андриянов отметил, что данное направление будет интересно молодым людям, желающим поступить на службу в полицию. Беспилотники помогают правоохранителям оперативно раскрывать преступления в труднодоступной местности. Профессия «внешний пилот» официально существует в России уже пятый год. Эксперты называют это направление профессией будущего. Дроны становятся незаменимы в разных сферах — кинематографе, сельском хозяйстве, метеорологии и военном деле.