В Челябинске из-за потепления закрыли горки в главном ледовом городке

На площади Революции 5 февраля горки будут закрыты до 20.00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 5 февраля до 20:00 часов закрыли все горки в ледовом городке на площади Революции. Кататься на территории ледового городка «Малахитовая шкатулка» запретили в связи с околонулевой температурой, в целях безопасности, сообщили пресс-службе челябинского управления культуры.

«В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции 5 февраля, до 20.00 закрыты горки. С учетом погодных условий для безопасности посетителей и сохранности горок в ближайшие дни могут вводиться дополнительные ограничения.», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, запрет на катание будет действовать до 20:00, работает ледовый городок до 23:00. Как сообщили синоптики, в ближайшие дни в городе ожидаются плюсовые температуры.