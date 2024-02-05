В Челябинске из-за потепления закрыли горки в главном ледовом городке

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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок
На площади Революции 5 февраля горки будут закрыты до 20.00 Фото:

В Челябинске 5 февраля до 20:00 часов закрыли все горки в ледовом городке на площади Революции. Кататься на территории ледового городка «Малахитовая шкатулка» запретили в связи с околонулевой температурой, в целях безопасности, сообщили пресс-службе челябинского управления культуры.

«В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции 5 февраля, до 20.00 закрыты горки. С учетом погодных условий для безопасности посетителей и сохранности горок в ближайшие дни могут вводиться дополнительные ограничения.», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, запрет на катание будет действовать до 20:00, работает ледовый городок до 23:00. Как сообщили синоптики, в ближайшие дни в городе ожидаются плюсовые температуры.

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В Челябинске 5 февраля до 20:00 часов закрыли все горки в ледовом городке на площади Революции. Кататься на территории ледового городка «Малахитовая шкатулка» запретили в связи с околонулевой температурой, в целях безопасности, сообщили пресс-службе челябинского управления культуры. «В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции 5 февраля, до 20.00 закрыты горки. С учетом погодных условий для безопасности посетителей и сохранности горок в ближайшие дни могут вводиться дополнительные ограничения.», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, запрет на катание будет действовать до 20:00, работает ледовый городок до 23:00. Как сообщили синоптики, в ближайшие дни в городе ожидаются плюсовые температуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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