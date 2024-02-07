В Перми семьи участников СВО могут сэкономить на подключении домов к газу

В Пермском крае свыше 50 тысяч домовладений имеют техническую возможность подключиться к газу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми частный дом семьи участника спецоперации подключили к газу по программе догазификации. Пермяк находится в зоне СВО с осени 2022 года. В родном городе военнослужащего ждут жена Ксения и двое детей 10 и 6 лет. До этого двухэтажный кирпичный дом приходилось отапливать дровами и электричеством. Теперь, благодаря догазификации, семья бойца сможет существенно сэкономить на отоплении домовладения, рассказала URA.RU супруга военнослужащего Ксения.

«До подключения к газу мы отапливали дом дровами и электричеством, теперь экономия составит несколько тысяч рублей в месяц. Жилая площадь нашего дома больше 100 квадратных метров, поэтому для его отопления нужно было приложить много времени и сил для поддержания комфортной температуры», — рассказала URA.RU Ксения. Поздравить семью военнослужащего с радостным событием приехали министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Артем Балахнин, депутат Государственной Думы Игорь Шубин и генеральный директор АО «Газпромгазораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Сергей Черезов отметил, что семья Ксении и Владислава стала одной из первых, кто воспользовался мерой поддержки в виде субсидии на подключении дома к газу. Благодаря этому затраты на газификацию составили всего порядка 20 тысяч рублей вместе с оборудованием.

«По итогам пленарного заседания международного форума „Российская энергетическая неделя“ президент РФ Владимир Путин поручил оказать поддержку в подключении к сетевому газу домохозяйств участников СВО и членов их семей, инвалидов I группы и лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами. В течение 2023 года мы, благодаря средствам федерального бюджета, ускоренно подключили к газу всех обратившихся граждан льготных категорий. Всего за 2023 год в нашем регионе за субсидией обратилась более 1500 семей. А в целом в Прикамье уже более 52 тысяч домовладений получили техническую возможность подключиться к газу по программе догазификации [начиная с 2021 года]. По этому показателю Пермский край сегодня в лидерах среди других субъектов РФ», — подчеркнул Сергей Черезов.

В свою очередь Игорь Шубин напомнил, что инициатива президента Владимира Путина, который предложил бесплатно обеспечивать подачу газа в дома жителей, нашла поддержку депутатов Госдумы. «До 2023 года такой субсидии не было. Сейчас она предоставляется. Конечно, это большое подспорье для семей, потому что экономия на подключении дорогостоящего газового оборудования, стоимостью в десятки тысяч рублей, значимая», — сказал Игорь Шубин.

Пермский край стал одним из первых субъектов РФ, где отдельной категории граждан оказывается такая мера поддержки, как субсидия на догазификацию, отметил министр ЖКХ края Артем Балахнин. «Данной мерой поддержки в том числе, могут воспользоваться и участники СВО. Средства в сумме до 100 тысяч рублей выделяются на приобретение и установку придомового газового оборудования», — пояснил Балахнин. Ранее URA.RU рассказывало, что задачу подводить газ россиянам в частные домовладения без привлечения личных средств поставил в 2021 году президент России Владимир Путин.

Большой и уютным дом семьи участника СВО теперь отапливается газом Фото предоставлено АО «Газпромгазораспределение Пермь»

Супруга военнослужащего Ксения отмечает, что бюджет семьи значительно сэкономит на отоплении Фото предоставлено АО «Газпромгазораспределение Пермь»

Депутат Госдумы Игорь Шубин (в центре) на личном примере убедился, как в Пермском крае реализуется инициатива президента РФ, направленная на поддержку семей военнослужащих Фото предоставлено АО «Газпромгазораспределение Пермь»