Все задержавшиеся из-за снега рейсы из Челябинска вылетели в пункты назначения

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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
С непогодой удалось справиться спустя несколько часов после ее начала Фото:

Все самолеты, задержавшиеся в Челябинске из-за непогоды 7 февраля, отправились в пункты назначения. Это следует из онлайн-табло на сайте аэропорта «Курчатов».

«Рейсы в Санкт-Петербург, Норильск и Душанбе вылетели. На рейс на Москву завершена регистрация. Остальные борты отправятся по расписанию», — следует из онлайн-табло.

Из-за непогоды 7 февраля на несколько часов были задержаны четыре рейса с отправлением из Челябинска. Пассажирам самолета в Санкт-Петербург пришлось полтора часа ожидать вылета на борту авиалайнера.

В ночь на 7 февраля в Челябинской области начался сильный снежный шторм. Аэропорты в Челябинске и Магнитогорске оказались не готовы к таким осадкам.

Рейсы вылетают по расписанию.
Рейсы вылетают по расписанию.
Фото:

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Все самолеты, задержавшиеся в Челябинске из-за непогоды 7 февраля, отправились в пункты назначения. Это следует из онлайн-табло на сайте аэропорта «Курчатов». «Рейсы в Санкт-Петербург, Норильск и Душанбе вылетели. На рейс на Москву завершена регистрация. Остальные борты отправятся по расписанию», — следует из онлайн-табло. Из-за непогоды 7 февраля на несколько часов были задержаны четыре рейса с отправлением из Челябинска. Пассажирам самолета в Санкт-Петербург пришлось полтора часа ожидать вылета на борту авиалайнера. В ночь на 7 февраля в Челябинской области начался сильный снежный шторм. Аэропорты в Челябинске и Магнитогорске оказались не готовы к таким осадкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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