Все задержавшиеся из-за снега рейсы из Челябинска вылетели в пункты назначения

07 февраля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

С непогодой удалось справиться спустя несколько часов после ее начала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все самолеты, задержавшиеся в Челябинске из-за непогоды 7 февраля, отправились в пункты назначения. Это следует из онлайн-табло на сайте аэропорта «Курчатов». «Рейсы в Санкт-Петербург, Норильск и Душанбе вылетели. На рейс на Москву завершена регистрация. Остальные борты отправятся по расписанию», — следует из онлайн-табло. Из-за непогоды 7 февраля на несколько часов были задержаны четыре рейса с отправлением из Челябинска. Пассажирам самолета в Санкт-Петербург пришлось полтора часа ожидать вылета на борту авиалайнера. В ночь на 7 февраля в Челябинской области начался сильный снежный шторм. Аэропорты в Челябинске и Магнитогорске оказались не готовы к таким осадкам. Рейсы вылетают по расписанию. Фото: онлайн-табло вылетов из аэропорта «Курчатов»

Все самолеты, задержавшиеся в Челябинске из-за непогоды 7 февраля, отправились в пункты назначения. Это следует из онлайн-табло на сайте аэропорта «Курчатов». «Рейсы в Санкт-Петербург, Норильск и Душанбе вылетели. На рейс на Москву завершена регистрация. Остальные борты отправятся по расписанию», — следует из онлайн-табло. Из-за непогоды 7 февраля на несколько часов были задержаны четыре рейса с отправлением из Челябинска. Пассажирам самолета в Санкт-Петербург пришлось полтора часа ожидать вылета на борту авиалайнера. В ночь на 7 февраля в Челябинской области начался сильный снежный шторм. Аэропорты в Челябинске и Магнитогорске оказались не готовы к таким осадкам.