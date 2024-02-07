Все задержавшиеся из-за снега рейсы из Челябинска вылетели в пункты назначения

Все самолеты, задержавшиеся в Челябинске из-за непогоды 7 февраля, отправились в пункты назначения. Это следует из онлайн-табло на сайте аэропорта «Курчатов».
«Рейсы в Санкт-Петербург, Норильск и Душанбе вылетели. На рейс на Москву завершена регистрация. Остальные борты отправятся по расписанию», — следует из онлайн-табло.
Из-за непогоды 7 февраля на несколько часов были задержаны четыре рейса с отправлением из Челябинска. Пассажирам самолета в Санкт-Петербург пришлось полтора часа ожидать вылета на борту авиалайнера.
В ночь на 7 февраля в Челябинской области начался сильный снежный шторм. Аэропорты в Челябинске и Магнитогорске оказались не готовы к таким осадкам.
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