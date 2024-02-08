В Каменске-Уральском скончался генеральный директор «Водоканала» Андрей Анчугов

Андрей Анчугов ушел на 61-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) скончался генеральный директор «Водоканала» Андрей Анчугов. Он возглавил организацию в декабре 2023 года, сменив на этом посту Сергея Глазунова, ушедшего из жизни в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Каменска-Уральского.

«Коллеги ценили Андрея Витальевича как настоящего профессионала, требовательного к себе и подчиненным. Своим трудолюбием и ответственностью снискал заслуженный авторитет и уважение в коллективе. С его уходом город потерял одного из самых опытных руководителей, который был досконально знаком с жилищно-коммунальной сферой Каменска-Уральского», — рассказала мэрия и выразила соболезнования родным и близким. Анчугов скончался на 61-м году жизни.

Андрей Анчугов трудился на Синарском трубном заводе, с 1995 по 2008 год работал в «Водоканале» и прошел путь от мастера до заместителя директора по производству. Затем возглавлял управляющую компанию, вновь вернулся в «Водоканал» на должность главного инженера. «Под его контролем предприятие успешно проводило модернизацию и реконструкцию оборудования, повышало надежность системы водоснабжения. За вклад в развитие системы ЖКХ города в 2023 году награжден Почетной грамотой губернатора Свердловской области», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото: группа «Администрация Каменска-Уральского» во «ВКонтакте»