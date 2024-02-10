Общество Освобождающие ДНР танкисты получили помощь от Челябинской области 11 февраля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 + Бойцы поблагодарили жителей региона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие 90-й танковой дивизии 239-го танкового полка, принимающие участие в освобождении ДНР, получили помощь от Народного фронта Челябинской области. Боец с позывным «Лис» поблагодарил всех челябинцев, кто стал причастен к сбору. «Хотим поблагодарить за оказанную нам помощь. Все будет распределено между бойцами, которые принимают непосредственное участие в освобождении ДНР от националистического режима Украины», — приводит слова «Лиса» telegram-канал Народного фронта области. Боец добавил, что дизельный генератор и два тепловизора уже отправлены на фронт. В ближайшее время в зону СВО отправятся инструменты и оборудование. Из Челябинской области ранее на фронт была направлена крупная партия сбора, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства были собраны правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!». Военнослужащие 90-й танковой дивизии 239-го танкового полка, принимающие участие в освобождении ДНР, получили помощь от Народного фронта Челябинской области. Боец с позывным «Лис» поблагодарил всех челябинцев, кто стал причастен к сбору. «Хотим поблагодарить за оказанную нам помощь. Все будет распределено между бойцами, которые принимают непосредственное участие в освобождении ДНР от националистического режима Украины», — приводит слова «Лиса» telegram-канал Народного фронта области. Боец добавил, что дизельный генератор и два тепловизора уже отправлены на фронт. В ближайшее время в зону СВО отправятся инструменты и оборудование. Из Челябинской области ранее на фронт была направлена крупная партия сбора, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства были собраны правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям