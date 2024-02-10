10 февраля 2024
09 февраля 2024

Освобождающие ДНР танкисты получили помощь от Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Бойцы поблагодарили жителей региона Фото:
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Военнослужащие 90-й танковой дивизии 239-го танкового полка, принимающие участие в освобождении ДНР, получили помощь от Народного фронта Челябинской области. Боец с позывным «Лис» поблагодарил всех челябинцев, кто стал причастен к сбору.

«Хотим поблагодарить за оказанную нам помощь. Все будет распределено между бойцами, которые принимают непосредственное участие в освобождении ДНР от националистического режима Украины», — приводит слова «Лиса» telegram-канал Народного фронта области.

Боец добавил, что дизельный генератор и два тепловизора уже отправлены на фронт. В ближайшее время в зону СВО отправятся инструменты и оборудование.

Из Челябинской области ранее на фронт была направлена крупная партия сбора, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства были собраны правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!».

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Военнослужащие 90-й танковой дивизии 239-го танкового полка, принимающие участие в освобождении ДНР, получили помощь от Народного фронта Челябинской области. Боец с позывным «Лис» поблагодарил всех челябинцев, кто стал причастен к сбору. «Хотим поблагодарить за оказанную нам помощь. Все будет распределено между бойцами, которые принимают непосредственное участие в освобождении ДНР от националистического режима Украины», — приводит слова «Лиса» telegram-канал Народного фронта области. Боец добавил, что дизельный генератор и два тепловизора уже отправлены на фронт. В ближайшее время в зону СВО отправятся инструменты и оборудование. Из Челябинской области ранее на фронт была направлена крупная партия сбора, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства были собраны правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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