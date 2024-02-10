Освобождающие ДНР танкисты получили помощь от Челябинской области

Военнослужащие 90-й танковой дивизии 239-го танкового полка, принимающие участие в освобождении ДНР, получили помощь от Народного фронта Челябинской области. Боец с позывным «Лис» поблагодарил всех челябинцев, кто стал причастен к сбору.
«Хотим поблагодарить за оказанную нам помощь. Все будет распределено между бойцами, которые принимают непосредственное участие в освобождении ДНР от националистического режима Украины», — приводит слова «Лиса» telegram-канал Народного фронта области.
Боец добавил, что дизельный генератор и два тепловизора уже отправлены на фронт. В ближайшее время в зону СВО отправятся инструменты и оборудование.
Из Челябинской области ранее на фронт была направлена крупная партия сбора, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства были собраны правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!».
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.