Для многодетных семей хотят разрешить бесплатную парковку

13 февраля 2024 в 06:36 Размер текста - 17 +

Депутаты предлагают разрешить бесплатную парковку многодетным семьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многодетным семьям в России хотят разрешить бесплатную парковку на платных стоянках. Законопроект будет внесен депутатами в Госдуму 13 февраля. «У многих многодетных семей есть собственные автомобили, но на парковках около торговых центров, магазинов, больниц и поликлиник им не выделено специальных мест. С маленькими детьми семьям приходится ставить машины на существенном расстоянии от объектов социальной инфраструктуры или оплачивать дорогостоящую платную парковку», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. В записке отмечается, что в стране роль многодетной семьи возрастает многократно в сложившейся демографической ситуации. Один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пояснил «Известиям», что данную льготу необходимо вводить на федеральном уровне, а также расширять меры поддержки многодетных семей. По его словам, в России лишь 12% семей являются многодетными, а для изменения демографической ситуации такой должна быть каждая вторая семья. Ранее заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова сообщила, что Правительство РФ продлит семейную ипотеку после 1 июля 2024 года. По ее словам, программа стала очень востребованной среди россиян.

Многодетным семьям в России хотят разрешить бесплатную парковку на платных стоянках. Законопроект будет внесен депутатами в Госдуму 13 февраля. «У многих многодетных семей есть собственные автомобили, но на парковках около торговых центров, магазинов, больниц и поликлиник им не выделено специальных мест. С маленькими детьми семьям приходится ставить машины на существенном расстоянии от объектов социальной инфраструктуры или оплачивать дорогостоящую платную парковку», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. В записке отмечается, что в стране роль многодетной семьи возрастает многократно в сложившейся демографической ситуации. Один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пояснил «Известиям», что данную льготу необходимо вводить на федеральном уровне, а также расширять меры поддержки многодетных семей. По его словам, в России лишь 12% семей являются многодетными, а для изменения демографической ситуации такой должна быть каждая вторая семья. Ранее заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова сообщила, что Правительство РФ продлит семейную ипотеку после 1 июля 2024 года. По ее словам, программа стала очень востребованной среди россиян.