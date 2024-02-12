12 февраля 2024

Для многодетных семей хотят разрешить бесплатную парковку

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний день. Челябинск, знак парковка, платная парковка, парковка
Депутаты предлагают разрешить бесплатную парковку многодетным семьям Фото:

Многодетным семьям в России хотят разрешить бесплатную парковку на платных стоянках. Законопроект будет внесен депутатами в Госдуму 13 февраля.

«У многих многодетных семей есть собственные автомобили, но на парковках около торговых центров, магазинов, больниц и поликлиник им не выделено специальных мест. С маленькими детьми семьям приходится ставить машины на существенном расстоянии от объектов социальной инфраструктуры или оплачивать дорогостоящую платную парковку», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

В записке отмечается, что в стране роль многодетной семьи возрастает многократно в сложившейся демографической ситуации. Один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пояснил «Известиям», что данную льготу необходимо вводить на федеральном уровне, а также расширять меры поддержки многодетных семей. По его словам, в России лишь 12% семей являются многодетными, а для изменения демографической ситуации такой должна быть каждая вторая семья.

Ранее заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова сообщила, что Правительство РФ продлит семейную ипотеку после 1 июля 2024 года. По ее словам, программа стала очень востребованной среди россиян.

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Многодетным семьям в России хотят разрешить бесплатную парковку на платных стоянках. Законопроект будет внесен депутатами в Госдуму 13 февраля. «У многих многодетных семей есть собственные автомобили, но на парковках около торговых центров, магазинов, больниц и поликлиник им не выделено специальных мест. С маленькими детьми семьям приходится ставить машины на существенном расстоянии от объектов социальной инфраструктуры или оплачивать дорогостоящую платную парковку», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. В записке отмечается, что в стране роль многодетной семьи возрастает многократно в сложившейся демографической ситуации. Один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пояснил «Известиям», что данную льготу необходимо вводить на федеральном уровне, а также расширять меры поддержки многодетных семей. По его словам, в России лишь 12% семей являются многодетными, а для изменения демографической ситуации такой должна быть каждая вторая семья. Ранее заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова сообщила, что Правительство РФ продлит семейную ипотеку после 1 июля 2024 года. По ее словам, программа стала очень востребованной среди россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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