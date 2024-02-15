Прокуратура указала на некомпетентность команде нового мэра Перми

Поправки в бюджет рассмотрят на февральском заседании думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Перми выступила против выделения денег перевозчикам на обучение водителей. Надзорное ведомство прислало отрицательное заключение к этой поправке в бюджет города на 2024—2026 годы, сообщил источник в силовой среде. С поправкой вышел мэр Перми Эдуард Соснин.

«Администрация предложила выделить 3,242 млн рублей перевозчикам, чтобы те могли потратить эти деньги на подготовку водителей. Но обоснование выделения денег очень странное: якобы деньги вернутся в бюджет позже в виде НДФЛ, которые потом возчики будут уплачивать за своих работников. Это противоречит вообще всем нормам бюджетного законодательства», — отметил источник.

Всего поправками распределяется 5,3 млрд рублей. URA.RU направило запросы в пресс-службы прокуратуры, гордумы Перми (поправки будут рассматриваться на февральском заседании), а также в администрацию города. На момент публикации ответы не были получены. Источник в мэрии уверен, что в конечном счете стороны найдут компромисс. Сегодня у перевозчиков — серьезный кадровый дефицит.