16 февраля 2024

В ФАС оценили предложение ограничить стоимость поездок на такси в плохую погоду

© Служба новостей «URA.RU»
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В непогоду таксисты могут отказаться выезжать совсем Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России занялось изучением ценообразования на услуги такси в период плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России.

«На сегодняшний день ФАС России с учетом действующего законодательства занимается анализом ценообразования на поездки на такси с целью выработки оптимального решения», — приводит слова пресс-службы ФАС «Российская газета». С предложением ограничить максимальную стоимость поездки в период плохой погоды предложил депутат Виталий Милонов.

По мнению депутата, такси в современной России уже не роскошь и доступно практически каждому жителю. Поэтому он считает, что необходимо ограничить максимальную стоимость поездки на такси во время неблагоприятной и экстремальной погоды.

Совершенно противоположного мнения придерживается доктор экономических наук Алексей Зубец. Он считает, что во время плохой погоды водители могут просто отказаться от поездок вовсе, если их начать ограничивать.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России занялось изучением ценообразования на услуги такси в период плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России. «На сегодняшний день ФАС России с учетом действующего законодательства занимается анализом ценообразования на поездки на такси с целью выработки оптимального решения», — приводит слова пресс-службы ФАС «Российская газета». С предложением ограничить максимальную стоимость поездки в период плохой погоды предложил депутат Виталий Милонов. По мнению депутата, такси в современной России уже не роскошь и доступно практически каждому жителю. Поэтому он считает, что необходимо ограничить максимальную стоимость поездки на такси во время неблагоприятной и экстремальной погоды. Совершенно противоположного мнения придерживается доктор экономических наук Алексей Зубец. Он считает, что во время плохой погоды водители могут просто отказаться от поездок вовсе, если их начать ограничивать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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