В ФАС оценили предложение ограничить стоимость поездок на такси в плохую погоду

17 февраля 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

В непогоду таксисты могут отказаться выезжать совсем Фото: Илья Московец © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России занялось изучением ценообразования на услуги такси в период плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России. «На сегодняшний день ФАС России с учетом действующего законодательства занимается анализом ценообразования на поездки на такси с целью выработки оптимального решения», — приводит слова пресс-службы ФАС «Российская газета». С предложением ограничить максимальную стоимость поездки в период плохой погоды предложил депутат Виталий Милонов. По мнению депутата, такси в современной России уже не роскошь и доступно практически каждому жителю. Поэтому он считает, что необходимо ограничить максимальную стоимость поездки на такси во время неблагоприятной и экстремальной погоды. Совершенно противоположного мнения придерживается доктор экономических наук Алексей Зубец. Он считает, что во время плохой погоды водители могут просто отказаться от поездок вовсе, если их начать ограничивать.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России занялось изучением ценообразования на услуги такси в период плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России. «На сегодняшний день ФАС России с учетом действующего законодательства занимается анализом ценообразования на поездки на такси с целью выработки оптимального решения», — приводит слова пресс-службы ФАС «Российская газета». С предложением ограничить максимальную стоимость поездки в период плохой погоды предложил депутат Виталий Милонов. По мнению депутата, такси в современной России уже не роскошь и доступно практически каждому жителю. Поэтому он считает, что необходимо ограничить максимальную стоимость поездки на такси во время неблагоприятной и экстремальной погоды. Совершенно противоположного мнения придерживается доктор экономических наук Алексей Зубец. Он считает, что во время плохой погоды водители могут просто отказаться от поездок вовсе, если их начать ограничивать.