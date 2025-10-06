В Индии состоялось торжественное открытие российско-индийского учения «Индра-2025». Видео

Российско-индийского учения «Индра-2025» стартовали на полигоне Махаджан
Учения проходят на полигоне Махаджан в Индии, указано в сообщении МО РФ
Учения проходят на полигоне Махаджан в Индии, указано в сообщении МО РФ Фото:

Российско-индийские учения «Индра-2025» стартовали на полигоне Махаджан в Индии. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ.

«На полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан состоялась церемония торжественного открытия совместного российско-индийского учения „Индра-2025“», — указано в сообщении. Отмечается, что участие в учениях приняли генерал генерал-майор Андрей Козлов, командующий дивизией «Гандив» генерал-майор Санджая Чандра Кандпала, а также бойцы подразделений двух стран.

Целью учений является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом. В том числе планируется отработка контртеррористических операций, указано в сообщении.

