Российско-индийские учения «Индра-2025» стартовали на полигоне Махаджан в Индии. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ.
«На полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан состоялась церемония торжественного открытия совместного российско-индийского учения „Индра-2025“», — указано в сообщении. Отмечается, что участие в учениях приняли генерал генерал-майор Андрей Козлов, командующий дивизией «Гандив» генерал-майор Санджая Чандра Кандпала, а также бойцы подразделений двух стран.
Целью учений является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом. В том числе планируется отработка контртеррористических операций, указано в сообщении.
