Генерал Гурулев назвал четыре фактора, позволивших освободить Авдеевку

Гурулев: к успеху в Авдеевке привели хорошая подготовка и оценка обстановки
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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, гурулев андрей
Гурулев отдельно похвалил авиацию и оборонно-промышленный комплекс страны Фото:

Операция по освобождению Авдеевки была проведена крайне достойно, а к успеху привели четыре важных фактора: точная оценка обстановки, подготовка подразделений, бесподобная система огневого поражения и устойчивая система управления. Об этом заявил член Комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.

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«К успеху привели нас крайне точная выверенная оценка обстановки, толковое решение, конечно, грамотное планирование до мелочей. <…> Второе — подготовка подразделений, штат штурмовых подразделений, который дал возможность штурмовать, самое главное — подготовка к настоящему бою. <…> Третье — бесподобная система огневого поражения. <…> Четвертое. Давайте правду скажем, что наконец создана устойчивая система управления», — отметил Гурулев в своем telegram-канале.

Отдельно он похвалил авиацию страны и оборонно-промышленный комплекс. Гурулев отметил, что достижения последнего дали «потрясающий эффект».

В ночь с 17 на 18 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Сейчас Россия проводит окончательную зачистку города от ВСУ.

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Операция по освобождению Авдеевки была проведена крайне достойно, а к успеху привели четыре важных фактора: точная оценка обстановки, подготовка подразделений, бесподобная система огневого поражения и устойчивая система управления. Об этом заявил член Комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «К успеху привели нас крайне точная выверенная оценка обстановки, толковое решение, конечно, грамотное планирование до мелочей. <…> Второе — подготовка подразделений, штат штурмовых подразделений, который дал возможность штурмовать, самое главное — подготовка к настоящему бою. <…> Третье — бесподобная система огневого поражения. <…> Четвертое. Давайте правду скажем, что наконец создана устойчивая система управления», — отметил Гурулев в своем telegram-канале. Отдельно он похвалил авиацию страны и оборонно-промышленный комплекс. Гурулев отметил, что достижения последнего дали «потрясающий эффект». В ночь с 17 на 18 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Сейчас Россия проводит окончательную зачистку города от ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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