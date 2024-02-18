Генерал Гурулев назвал четыре фактора, позволивших освободить Авдеевку

Операция по освобождению Авдеевки была проведена крайне достойно, а к успеху привели четыре важных фактора: точная оценка обстановки, подготовка подразделений, бесподобная система огневого поражения и устойчивая система управления. Об этом заявил член Комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.
«К успеху привели нас крайне точная выверенная оценка обстановки, толковое решение, конечно, грамотное планирование до мелочей. <…> Второе — подготовка подразделений, штат штурмовых подразделений, который дал возможность штурмовать, самое главное — подготовка к настоящему бою. <…> Третье — бесподобная система огневого поражения. <…> Четвертое. Давайте правду скажем, что наконец создана устойчивая система управления», — отметил Гурулев в своем telegram-канале.
Отдельно он похвалил авиацию страны и оборонно-промышленный комплекс. Гурулев отметил, что достижения последнего дали «потрясающий эффект».
В ночь с 17 на 18 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Сейчас Россия проводит окончательную зачистку города от ВСУ.
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