В Челябинске проведут рейды по ликвидации ночных гонщиков

19 февраля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Автомобилисты на шумных машинах катаются на свободных трассах города, нарушая покой жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске запланированы рейды для ликвидации водителей автомобилей, нарушающих тишину в ночное время. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска взяли на контроль территорию у стадиона „Центральный“ после ночных заездов дрифтеров. На них в соцсетях пожаловались местные жители», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. На нарушителей будут составлены административные материалы за управление автомобилем с внесением изменений в конструкцию, в том числе с установкой прямоточных глушителей. Рейды в рамках реализации требований соблюдения закона «О тишине» планируется проводить на регулярной основе.

В Челябинске запланированы рейды для ликвидации водителей автомобилей, нарушающих тишину в ночное время. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска взяли на контроль территорию у стадиона „Центральный“ после ночных заездов дрифтеров. На них в соцсетях пожаловались местные жители», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. На нарушителей будут составлены административные материалы за управление автомобилем с внесением изменений в конструкцию, в том числе с установкой прямоточных глушителей. Рейды в рамках реализации требований соблюдения закона «О тишине» планируется проводить на регулярной основе.