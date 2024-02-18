18 февраля 2024

В Челябинске проведут рейды по ликвидации ночных гонщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилисты на шумных машинах катаются на свободных трассах города, нарушая покой жителей Фото:

В Челябинске запланированы рейды для ликвидации водителей автомобилей, нарушающих тишину в ночное время. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД.

«Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска взяли на контроль территорию у стадиона „Центральный“ после ночных заездов дрифтеров. На них в соцсетях пожаловались местные жители», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На нарушителей будут составлены административные материалы за управление автомобилем с внесением изменений в конструкцию, в том числе с установкой прямоточных глушителей. Рейды в рамках реализации требований соблюдения закона «О тишине» планируется проводить на регулярной основе.

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В Челябинске запланированы рейды для ликвидации водителей автомобилей, нарушающих тишину в ночное время. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска взяли на контроль территорию у стадиона „Центральный“ после ночных заездов дрифтеров. На них в соцсетях пожаловались местные жители», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. На нарушителей будут составлены административные материалы за управление автомобилем с внесением изменений в конструкцию, в том числе с установкой прямоточных глушителей. Рейды в рамках реализации требований соблюдения закона «О тишине» планируется проводить на регулярной основе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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