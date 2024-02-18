В Челябинске проведут рейды по ликвидации ночных гонщиков

В Челябинске запланированы рейды для ликвидации водителей автомобилей, нарушающих тишину в ночное время. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД.
«Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска взяли на контроль территорию у стадиона „Центральный“ после ночных заездов дрифтеров. На них в соцсетях пожаловались местные жители», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На нарушителей будут составлены административные материалы за управление автомобилем с внесением изменений в конструкцию, в том числе с установкой прямоточных глушителей. Рейды в рамках реализации требований соблюдения закона «О тишине» планируется проводить на регулярной основе.
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