Истребителям F-16 на Украине предрекли конец

DE: российские системы ПВО и истребители будут угрозой для F-16 на Украине

21 февраля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

F-16 не помогут ВСУ изменить ход конфликта Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Системы противовоздушной обороны (ПВО) России и истребители станут проблемой для американских военных самолетов F-16 на Украине. Об этом написала газета Daily Express. «Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и такие современные истребители, как МиГ-31 и Су-35, и дальше будут серьезной проблемой для F-16», — говорится в материале издания. Там отмечают, что западные истребители не помогут ВСУ изменить ход конфликта. Кроме того, их эффективность будет зависеть от множества факторов. Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что войска РФ смогут за сутки уничтожить истребители F-16, которые были обещаны ВСУ. Он также усомнился, что Украина и правда может хотя бы просто обслуживать истребители и взлетно-посадочные полосы для них, передает Life.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России и истребители станут проблемой для американских военных самолетов F-16 на Украине. Об этом написала газета Daily Express. «Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и такие современные истребители, как МиГ-31 и Су-35, и дальше будут серьезной проблемой для F-16», — говорится в материале издания. Там отмечают, что западные истребители не помогут ВСУ изменить ход конфликта. Кроме того, их эффективность будет зависеть от множества факторов. Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что войска РФ смогут за сутки уничтожить истребители F-16, которые были обещаны ВСУ. Он также усомнился, что Украина и правда может хотя бы просто обслуживать истребители и взлетно-посадочные полосы для них, передает Life.