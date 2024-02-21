Истребителям F-16 на Украине предрекли конец

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России и истребители станут проблемой для американских военных самолетов F-16 на Украине. Об этом написала газета Daily Express.
«Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и такие современные истребители, как МиГ-31 и Су-35, и дальше будут серьезной проблемой для F-16», — говорится в материале издания. Там отмечают, что западные истребители не помогут ВСУ изменить ход конфликта. Кроме того, их эффективность будет зависеть от множества факторов.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что войска РФ смогут за сутки уничтожить истребители F-16, которые были обещаны ВСУ. Он также усомнился, что Украина и правда может хотя бы просто обслуживать истребители и взлетно-посадочные полосы для них, передает
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