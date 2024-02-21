21 февраля 2024

В Екатеринбурге таксист, довозивший молодую пару, лишился 10 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, такси, яндекс такси
Водитель доверил свой телефон пассажирам Фото:

В Екатеринбурге в начале февраля девушка со своим молодым человеком обокрали таксиста, довозившего их до Уралмаша, на 10 тысяч рублей. Оказалось, что у сожителей на двоих уже было 12 судимостей. Сотрудникам полиции удалось вычислить нарушителей, рассказали в пресс-группе ведомства.

«Девушка, применив старую уловку, попросила у водителя телефон, чтобы позвонить. После этого гаджет доверчивого шофера тут же перекочевал в руки ее спутника. Пока таксист крутил баранку, пассажир залез в мобильный банк и облегчили его на 10 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «УМВД Екатеринбурга». Доехав до точки молодой человек попросил таксиста остановиться у банка, где снял тысячу рублей и расплатился с водителем.

Оперуполномоченные из отдела полиции №8 вычислили девушку с парнем. «Ими оказались сожители, имеющие на двоих 12 судимостей, точнее уже 14», — подытожили в ведомстве.

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В Екатеринбурге в начале февраля девушка со своим молодым человеком обокрали таксиста, довозившего их до Уралмаша, на 10 тысяч рублей. Оказалось, что у сожителей на двоих уже было 12 судимостей. Сотрудникам полиции удалось вычислить нарушителей, рассказали в пресс-группе ведомства. «Девушка, применив старую уловку, попросила у водителя телефон, чтобы позвонить. После этого гаджет доверчивого шофера тут же перекочевал в руки ее спутника. Пока таксист крутил баранку, пассажир залез в мобильный банк и облегчили его на 10 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «УМВД Екатеринбурга». Доехав до точки молодой человек попросил таксиста остановиться у банка, где снял тысячу рублей и расплатился с водителем. Оперуполномоченные из отдела полиции №8 вычислили девушку с парнем. «Ими оказались сожители, имеющие на двоих 12 судимостей, точнее уже 14», — подытожили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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