В Екатеринбурге таксист, довозивший молодую пару, лишился 10 тысяч рублей

22 февраля 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Водитель доверил свой телефон пассажирам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в начале февраля девушка со своим молодым человеком обокрали таксиста, довозившего их до Уралмаша, на 10 тысяч рублей. Оказалось, что у сожителей на двоих уже было 12 судимостей. Сотрудникам полиции удалось вычислить нарушителей, рассказали в пресс-группе ведомства. «Девушка, применив старую уловку, попросила у водителя телефон, чтобы позвонить. После этого гаджет доверчивого шофера тут же перекочевал в руки ее спутника. Пока таксист крутил баранку, пассажир залез в мобильный банк и облегчили его на 10 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «УМВД Екатеринбурга». Доехав до точки молодой человек попросил таксиста остановиться у банка, где снял тысячу рублей и расплатился с водителем. Оперуполномоченные из отдела полиции №8 вычислили девушку с парнем. «Ими оказались сожители, имеющие на двоих 12 судимостей, точнее уже 14», — подытожили в ведомстве.

В Екатеринбурге в начале февраля девушка со своим молодым человеком обокрали таксиста, довозившего их до Уралмаша, на 10 тысяч рублей. Оказалось, что у сожителей на двоих уже было 12 судимостей. Сотрудникам полиции удалось вычислить нарушителей, рассказали в пресс-группе ведомства. «Девушка, применив старую уловку, попросила у водителя телефон, чтобы позвонить. После этого гаджет доверчивого шофера тут же перекочевал в руки ее спутника. Пока таксист крутил баранку, пассажир залез в мобильный банк и облегчили его на 10 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «УМВД Екатеринбурга». Доехав до точки молодой человек попросил таксиста остановиться у банка, где снял тысячу рублей и расплатился с водителем. Оперуполномоченные из отдела полиции №8 вычислили девушку с парнем. «Ими оказались сожители, имеющие на двоих 12 судимостей, точнее уже 14», — подытожили в ведомстве.