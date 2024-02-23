Зеленский отверг идею Трампа о разрешении конфликта на Украине

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Зеленский очень настойчиво приглашает Трампа посетить Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24 часа. Об этом он заявил телеканалу Fox News.

«Я не могу понять, как это возможно. Трамп не сможет решить эту проблему», — сказал Зеленский в интервью.

Он также в очередной раз пригласил Трампа на Украину. В качестве повода для визита Зеленский попросил озвучить ему идеи по быстрому урегулированию конфликта.

Президент Украины уже неоднократно приглашал экс-президента США с визитом в страну, но тот игнорирует эти предложения. В первый раз Зеленский позвал Трампа осенью 2023 года и он заявил, что ему потребуется 24 минуты, чтобы переубедить политика и бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. В середине февраля Зеленский заявил о готовности совершить совместную поездку с Трампом на фронт.

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Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24 часа. Об этом он заявил телеканалу Fox News. «Я не могу понять, как это возможно. Трамп не сможет решить эту проблему», — сказал Зеленский в интервью. Он также в очередной раз пригласил Трампа на Украину. В качестве повода для визита Зеленский попросил озвучить ему идеи по быстрому урегулированию конфликта. Президент Украины уже неоднократно приглашал экс-президента США с визитом в страну, но тот игнорирует эти предложения. В первый раз Зеленский позвал Трампа осенью 2023 года и он заявил, что ему потребуется 24 минуты, чтобы переубедить политика и бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. В середине февраля Зеленский заявил о готовности совершить совместную поездку с Трампом на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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