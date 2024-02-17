Зеленский заявил, что готов поехать на фронт с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершить совместную поездку с экс-президентом США Дональдом Трампом на фронт. По его словам, это покажет людям реальность военных действий.
«Мы готовы. Все представители обеих партий знают, что мы открыты. Если Трамп приедет, я готов с ним на фронт поехать», — передает слова Зеленского «Интерфак-Украина». Он добавил, что такое действие продемонстрирует людям реальность военных действий.
Зеленский уже приглашал Трампа на Украину. Украинский президент заявлял, что ему потребуется всего 24 минуты, чтобы убедить бывшего президента США в возможности решения конфликта за 24 часа. Он пригласил Трампа с уверенностью, что посещение страны поможет ему лучше понять ситуацию.
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