Зеленский заявил, что готов поехать на фронт с Трампом

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, всу
Владимир Зеленский позвал Дональда Трампа на фронт Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершить совместную поездку с экс-президентом США Дональдом Трампом на фронт. По его словам, это покажет людям реальность военных действий.

«Мы готовы. Все представители обеих партий знают, что мы открыты. Если Трамп приедет, я готов с ним на фронт поехать», — передает слова Зеленского «Интерфак-Украина». Он добавил, что такое действие продемонстрирует людям реальность военных действий.

Зеленский уже приглашал Трампа на Украину. Украинский президент заявлял, что ему потребуется всего 24 минуты, чтобы убедить бывшего президента США в возможности решения конфликта за 24 часа. Он пригласил Трампа с уверенностью, что посещение страны поможет ему лучше понять ситуацию.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершить совместную поездку с экс-президентом США Дональдом Трампом на фронт. По его словам, это покажет людям реальность военных действий. «Мы готовы. Все представители обеих партий знают, что мы открыты. Если Трамп приедет, я готов с ним на фронт поехать», — передает слова Зеленского «Интерфак-Украина». Он добавил, что такое действие продемонстрирует людям реальность военных действий. Зеленский уже приглашал Трампа на Украину. Украинский президент заявлял, что ему потребуется всего 24 минуты, чтобы убедить бывшего президента США в возможности решения конфликта за 24 часа. Он пригласил Трампа с уверенностью, что посещение страны поможет ему лучше понять ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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