Термы с пивной баней под Екатеринбургом открылись с недочетами из-за поставок

Недочеты в комплексе «Юга» в Горном Щите возникли из-за проблем с поставками

26 февраля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Официальное открытие терм пройдет весной Фото: Илья Московец © URA.RU В термальном комплексе «ЮГА» под Екатеринбургом часть недочетов возникла в результате задержки поставок некоторых материалов и длительной наладки оборудования. Также гостям изначально заявляли, что полностью комплекс заработает в 2025 году. Несмотря на это, неточности устраняют тут же — в ночное время, пока нет посетителей, а термы работают всего лишь в техническом режиме, рассказали URA.RU представители комплекса. «Мы должны были открыться перед Новым годом, но нам пришлось отодвинуть сроки. У нас на некоторых сейфах для телефонов нет замков. Это продукт импортный, застревает где-то, и как мы сейчас можем влиять на это? Все должно было прийти вовремя. Если говорить о серф-волне, то там зарубежное оборудование, нужна наладка, это вопрос безопасности — мы лучше запустимся позже, чем потом что-то случится», — объясняет команда «ЮГА». Что касается людей, которых возмутила холодная вода в бассейнах, то коллектив комплекса не отрицает, что в первые пару дней вода была прохладнее, чем обычно. «Вода поступает из артезианской скважины глубиной 160 метров, и пока она шла, ее не успели нагреть, очень большой объем. В первые дни вода была температурой 28 градусов, сейчас она 31, на улице — 37. Кроме того, не было тепловых завес, мы их поставили и поменяли шторки — они были тоньше. Навигация дизайнерская невидимая, мы ее будем усилять», — уточнили представители терм. В марте обещают запустить серф-волну и открыть шесть одноэтажных домиков (один двухэтажный запустится позднее) с террасами, которые будут оснащены небольшой кухней с плитой и вытяжкой, холодильником, двухспальной кроватью и дополнительным раскладным диваном. В планах также сделать озеленение территории, открыть на втором этаже ресторан, террасу, детскую игровую зону, VIP-комнаты и массажные кабинеты. Развитие продолжится и в 2025 году: появятся отель, летняя площадка и зал-трансформер — банкетный и конференц-зал. Всего на реализацию проекта планируется потратить более 2 млрд рублей. Термальный комплекс с пивной баней открылся 12 февраля. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно только пять площадок. Первые посетители уже успели побывать в «ЮГА» и остались кое-чем недовольны. В перспективе термы планируют стать региональной сеткой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В термальном комплексе «ЮГА» под Екатеринбургом часть недочетов возникла в результате задержки поставок некоторых материалов и длительной наладки оборудования. Также гостям изначально заявляли, что полностью комплекс заработает в 2025 году. Несмотря на это, неточности устраняют тут же — в ночное время, пока нет посетителей, а термы работают всего лишь в техническом режиме, рассказали URA.RU представители комплекса. «Мы должны были открыться перед Новым годом, но нам пришлось отодвинуть сроки. У нас на некоторых сейфах для телефонов нет замков. Это продукт импортный, застревает где-то, и как мы сейчас можем влиять на это? Все должно было прийти вовремя. Если говорить о серф-волне, то там зарубежное оборудование, нужна наладка, это вопрос безопасности — мы лучше запустимся позже, чем потом что-то случится», — объясняет команда «ЮГА». Что касается людей, которых возмутила холодная вода в бассейнах, то коллектив комплекса не отрицает, что в первые пару дней вода была прохладнее, чем обычно. «Вода поступает из артезианской скважины глубиной 160 метров, и пока она шла, ее не успели нагреть, очень большой объем. В первые дни вода была температурой 28 градусов, сейчас она 31, на улице — 37. Кроме того, не было тепловых завес, мы их поставили и поменяли шторки — они были тоньше. Навигация дизайнерская невидимая, мы ее будем усилять», — уточнили представители терм. В марте обещают запустить серф-волну и открыть шесть одноэтажных домиков (один двухэтажный запустится позднее) с террасами, которые будут оснащены небольшой кухней с плитой и вытяжкой, холодильником, двухспальной кроватью и дополнительным раскладным диваном. В планах также сделать озеленение территории, открыть на втором этаже ресторан, террасу, детскую игровую зону, VIP-комнаты и массажные кабинеты. Развитие продолжится и в 2025 году: появятся отель, летняя площадка и зал-трансформер — банкетный и конференц-зал. Всего на реализацию проекта планируется потратить более 2 млрд рублей. Термальный комплекс с пивной баней открылся 12 февраля. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно только пять площадок. Первые посетители уже успели побывать в «ЮГА» и остались кое-чем недовольны. В перспективе термы планируют стать региональной сеткой.