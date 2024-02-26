В Сургуте неизвестные пытались затащить девушку в машину после ДТП

В Сургуте очевидцы сняли видео, на котором мужчины пытались затащить девушку в машину после аварии на Ленина, 18. Ролик опубликовали в telegram-канале «К-информ».
«На Ленина, 18 „Лада Гранта“ влетела в „Тойота Камри“. После удара водитель и пассажиры „Лады“ вытащили девушку из „Тойоты“ и попытались ее насильно затащить в отечественную легковушку», — говорится в сообщении.
В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту агентства рассказали, что ДТП не было зафиксировано в полиции, а инцидент похож на семейную разборку. «ДТП в полиции не фиксировали. Заявления нет. Семейная разборка», — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте похитили девушку. Похищение оказалось семейным скандалом. Мужчина силой затащил жену в машину, однако, встретив по дороге сотрудников полиции, испугался и высадил ее, после чего скрылся.
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