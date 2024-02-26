26 февраля 2024

В Сургуте неизвестные пытались затащить девушку в машину после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
В Сургуте очевидцы сняли видео, на котором мужчины пытались затащить девушку в машину после аварии Фото:

В Сургуте очевидцы сняли видео, на котором мужчины пытались затащить девушку в машину после аварии на Ленина, 18. Ролик опубликовали в telegram-канале «К-информ».

«На Ленина, 18 „Лада Гранта“ влетела в „Тойота Камри“. После удара водитель и пассажиры „Лады“ вытащили девушку из „Тойоты“ и попытались ее насильно затащить в отечественную легковушку», — говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту агентства рассказали, что ДТП не было зафиксировано в полиции, а инцидент похож на семейную разборку. «ДТП в полиции не фиксировали. Заявления нет. Семейная разборка», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте похитили девушку. Похищение оказалось семейным скандалом. Мужчина силой затащил жену в машину, однако, встретив по дороге сотрудников полиции, испугался и высадил ее, после чего скрылся.

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В Сургуте очевидцы сняли видео, на котором мужчины пытались затащить девушку в машину после аварии на Ленина, 18. Ролик опубликовали в telegram-канале «К-информ». «На Ленина, 18 „Лада Гранта“ влетела в „Тойота Камри“. После удара водитель и пассажиры „Лады“ вытащили девушку из „Тойоты“ и попытались ее насильно затащить в отечественную легковушку», — говорится в сообщении. В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту агентства рассказали, что ДТП не было зафиксировано в полиции, а инцидент похож на семейную разборку. «ДТП в полиции не фиксировали. Заявления нет. Семейная разборка», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте похитили девушку. Похищение оказалось семейным скандалом. Мужчина силой затащил жену в машину, однако, встретив по дороге сотрудников полиции, испугался и высадил ее, после чего скрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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