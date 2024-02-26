26 февраля 2024

В челябинском городе с крыши многоэтажки рухнула ледяная глыба. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сосульки на крыше дома. Пермь , зима, глыбы льда на крышах
Осколки глыбы отлетели в ногу женщины (архивное фото) Фото:

В Пласте Челябинской области ледяная глыба, сошедшая с крыши многоквартирного дома, обрушилась рядом с пожилой женщиной. Жительница отдыхала у подъезда, когда лавина сломала соседнюю лавочку.

«Сошедшая с крыши ледяная лавина сломала лавочку у дома по Строителей, 2. Осколки от этой глыбы отлетели в ногу женщине, сидевшей на лавочке напротив», — сообщило издание «Знамя Октября» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно кадрам с камеры домофона, глыба внезапно приземлилась вблизи женщины. В этот момент челябинка находилась на лавочке у подъезда №6.

Глыба сломала соседнюю лавочку, когда женщина находилась у подъезда
Глыба сломала соседнюю лавочку, когда женщина находилась у подъезда
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пласте Челябинской области ледяная глыба, сошедшая с крыши многоквартирного дома, обрушилась рядом с пожилой женщиной. Жительница отдыхала у подъезда, когда лавина сломала соседнюю лавочку. «Сошедшая с крыши ледяная лавина сломала лавочку у дома по Строителей, 2. Осколки от этой глыбы отлетели в ногу женщине, сидевшей на лавочке напротив», — сообщило издание «Знамя Октября» в соцсети «ВКонтакте». Согласно кадрам с камеры домофона, глыба внезапно приземлилась вблизи женщины. В этот момент челябинка находилась на лавочке у подъезда №6.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...