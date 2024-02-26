Осколки глыбы отлетели в ногу женщины (архивное фото)
В Пласте Челябинской области ледяная глыба, сошедшая с крыши многоквартирного дома, обрушилась рядом с пожилой женщиной. Жительница отдыхала у подъезда, когда лавина сломала соседнюю лавочку.
«Сошедшая с крыши ледяная лавина сломала лавочку у дома по Строителей, 2. Осколки от этой глыбы отлетели в ногу женщине, сидевшей на лавочке напротив», — сообщило издание «Знамя Октября» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно кадрам с камеры домофона, глыба внезапно приземлилась вблизи женщины. В этот момент челябинка находилась на лавочке у подъезда №6.
Глыба сломала соседнюю лавочку, когда женщина находилась у подъезда
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