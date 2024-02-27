В ЕС раскрыли, когда хотят ввести новые санкции против России

В июне 2024 года в ЕС хотят принять новый 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.
«Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — рассказал Здеховски «Известиям».
Сообщается, что политики попытаются принять новый пакет санкций до выборов в Европарламент, а потому могут утвердить его и раньше. Однако, как отмечает член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, основная проблема западных чиновников «в том, что у них практически ничего не осталось, против чего они смогут ввести санкции».
Евросоюз 23 февраля одобрил 13-й пакет санкций против РФ. В него вошли 194 физических и юридических лица.
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