В ЕС раскрыли, когда хотят ввести новые санкции против России

В ЕС хотят принять новые санкции против РФ до выборов в Европарламент

28 февраля 2024 в 03:02 Размер текста - 17 +

Новый пакет санкций от ЕС хотят принять до выборов в Европарламент Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В июне 2024 года в ЕС хотят принять новый 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски. «Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — рассказал Здеховски «Известиям». Сообщается, что политики попытаются принять новый пакет санкций до выборов в Европарламент, а потому могут утвердить его и раньше. Однако, как отмечает член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, основная проблема западных чиновников «в том, что у них практически ничего не осталось, против чего они смогут ввести санкции». Евросоюз 23 февраля одобрил 13-й пакет санкций против РФ. В него вошли 194 физических и юридических лица.

В июне 2024 года в ЕС хотят принять новый 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски. «Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — рассказал Здеховски «Известиям». Сообщается, что политики попытаются принять новый пакет санкций до выборов в Европарламент, а потому могут утвердить его и раньше. Однако, как отмечает член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, основная проблема западных чиновников «в том, что у них практически ничего не осталось, против чего они смогут ввести санкции». Евросоюз 23 февраля одобрил 13-й пакет санкций против РФ. В него вошли 194 физических и юридических лица.