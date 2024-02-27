27 февраля 2024

В ЕС раскрыли, когда хотят ввести новые санкции против России

В ЕС хотят принять новые санкции против РФ до выборов в Европарламент
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый пакет санкций от ЕС хотят принять до выборов в Европарламент Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В июне 2024 года в ЕС хотят принять новый 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

«Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — рассказал Здеховски «Известиям».

Сообщается, что политики попытаются принять новый пакет санкций до выборов в Европарламент, а потому могут утвердить его и раньше. Однако, как отмечает член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, основная проблема западных чиновников «в том, что у них практически ничего не осталось, против чего они смогут ввести санкции».

Евросоюз 23 февраля одобрил 13-й пакет санкций против РФ. В него вошли 194 физических и юридических лица.

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В июне 2024 года в ЕС хотят принять новый 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски. «Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — рассказал Здеховски «Известиям». Сообщается, что политики попытаются принять новый пакет санкций до выборов в Европарламент, а потому могут утвердить его и раньше. Однако, как отмечает член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, основная проблема западных чиновников «в том, что у них практически ничего не осталось, против чего они смогут ввести санкции». Евросоюз 23 февраля одобрил 13-й пакет санкций против РФ. В него вошли 194 физических и юридических лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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