Мэрия Ханты-Мансийска поделилась планами по сносу аварийных домов

В Ханты-Мансийске в 2024 году планируется расселить 22 аварийных дома. Об этом сообщает мэрия на своем официальном сайте.
«По состоянию на 1 января 2024 года на территории Ханты-Мансийска признаны аварийными и подлежащими сносу 31 многоквартирный жилой дом, в которых проживает 422 семьи. В мероприятия на 2024 год по расселению планируется включить 22 дома», — рассказала директор департамента муниципальной собственности городской администрации Татьяна Солодилова.
В 2023 году также 22 дома были признаны аварийными и снесены. Новое жилье получили 265 семей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мэрия затеяла масштабный снос ветхих домов. В Нефтеюганске до конца марта 2024 года будет снесено 76 непригодных для жилья строений.
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