Мэрия Ханты-Мансийска поделилась планами по сносу аварийных домов

В Ханты-Мансийске в 2024 году снесут 22 аварийных дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, снос дома, ковш экскаватора, руины
В Ханты-Мансийске в 2024 году планируют расселить 22 ветхих дома Фото:

В Ханты-Мансийске в 2024 году планируется расселить 22 аварийных дома. Об этом сообщает мэрия на своем официальном сайте.

«По состоянию на 1 января 2024 года на территории Ханты-Мансийска признаны аварийными и подлежащими сносу 31 многоквартирный жилой дом, в которых проживает 422 семьи. В мероприятия на 2024 год по расселению планируется включить 22 дома», — рассказала директор департамента муниципальной собственности городской администрации Татьяна Солодилова.

В 2023 году также 22 дома были признаны аварийными и снесены. Новое жилье получили 265 семей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мэрия затеяла масштабный снос ветхих домов. В Нефтеюганске до конца марта 2024 года будет снесено 76 непригодных для жилья строений.

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В Ханты-Мансийске в 2024 году планируется расселить 22 аварийных дома. Об этом сообщает мэрия на своем официальном сайте. «По состоянию на 1 января 2024 года на территории Ханты-Мансийска признаны аварийными и подлежащими сносу 31 многоквартирный жилой дом, в которых проживает 422 семьи. В мероприятия на 2024 год по расселению планируется включить 22 дома», — рассказала директор департамента муниципальной собственности городской администрации Татьяна Солодилова. В 2023 году также 22 дома были признаны аварийными и снесены. Новое жилье получили 265 семей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мэрия затеяла масштабный снос ветхих домов. В Нефтеюганске до конца марта 2024 года будет снесено 76 непригодных для жилья строений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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