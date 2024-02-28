Мэрия Ханты-Мансийска поделилась планами по сносу аварийных домов

В Ханты-Мансийске в 2024 году снесут 22 аварийных дома

28 февраля 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске в 2024 году планируют расселить 22 ветхих дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске в 2024 году планируется расселить 22 аварийных дома. Об этом сообщает мэрия на своем официальном сайте. «По состоянию на 1 января 2024 года на территории Ханты-Мансийска признаны аварийными и подлежащими сносу 31 многоквартирный жилой дом, в которых проживает 422 семьи. В мероприятия на 2024 год по расселению планируется включить 22 дома», — рассказала директор департамента муниципальной собственности городской администрации Татьяна Солодилова. В 2023 году также 22 дома были признаны аварийными и снесены. Новое жилье получили 265 семей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мэрия затеяла масштабный снос ветхих домов. В Нефтеюганске до конца марта 2024 года будет снесено 76 непригодных для жилья строений.

В Ханты-Мансийске в 2024 году планируется расселить 22 аварийных дома. Об этом сообщает мэрия на своем официальном сайте. «По состоянию на 1 января 2024 года на территории Ханты-Мансийска признаны аварийными и подлежащими сносу 31 многоквартирный жилой дом, в которых проживает 422 семьи. В мероприятия на 2024 год по расселению планируется включить 22 дома», — рассказала директор департамента муниципальной собственности городской администрации Татьяна Солодилова. В 2023 году также 22 дома были признаны аварийными и снесены. Новое жилье получили 265 семей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мэрия затеяла масштабный снос ветхих домов. В Нефтеюганске до конца марта 2024 года будет снесено 76 непригодных для жилья строений.