Полковник в запасе, отвечавший в Перми за здравоохранение, скончался

Ушел из жизни экс-глава управления здравоохранения Перми Олег Черевиков
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Олег Черевиков скончался на 81-м году жизни Фото:

В Перми на 81-м году жизни скончался бывший руководитель управления здравоохранения краевой столицы, полковник в запасе Олег Черевиков. О его смерти сообщила в Telegram министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

«С прискорбием сообщаю, что на 81-м году из жизни ушел глава управления здравоохранения г. Перми, начальник медсанчасти МВД по Пермской области, полковник в запасе Черевиков Олег Юрьевич», — написала Крутень. Черевиков закончил Пермский медицинский институт. Свою карьеру он начал в медсанчасти МВД Пермской области, которую позже возглавил.

Черевиков являлся руководителем управления здравоохранения Перми с 2002 по 2006 годы. Он награжден почетным званием «Заслуженный врач РФ», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД». Прощание с Черевиковым состоится 4 марта.

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В Перми на 81-м году жизни скончался бывший руководитель управления здравоохранения краевой столицы, полковник в запасе Олег Черевиков. О его смерти сообщила в Telegram министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. «С прискорбием сообщаю, что на 81-м году из жизни ушел глава управления здравоохранения г. Перми, начальник медсанчасти МВД по Пермской области, полковник в запасе Черевиков Олег Юрьевич», — написала Крутень. Черевиков закончил Пермский медицинский институт. Свою карьеру он начал в медсанчасти МВД Пермской области, которую позже возглавил. Черевиков являлся руководителем управления здравоохранения Перми с 2002 по 2006 годы. Он награжден почетным званием «Заслуженный врач РФ», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД». Прощание с Черевиковым состоится 4 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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