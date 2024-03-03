03 марта 2024

В Минобрнауки низко оценили программу помощи ветеранам СВО

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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, орден мужества, символ z, боевые награды, чвк вагнер, ветеран сво
Программа помощи ветеранам СВО была составлена на низком уровне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобрнауки РФ негативно оценило программу помощи ветеранам СВО и отказалось от ее реализации. Ведомство выразило недовольство качеством и уровнем подготовки психологов, предназначенных для работы с бывшими участниками спецоперации. Об этом рассказал источник в Минобрнауки.

«В ведомстве остались недовольны реализацией поручения, а сама программа подготовлена на низком уровне», — передает слова источника «Коммерсант». Там добавили, что программа предусматривала 71 час лекций о «традиционных ценностях» и «ментальных войнах, которые ведутся против каждого гражданина РФ недружественными странами», и только один час о психологических последствиях «нравственного или безнравственного поведения на войне».

После отказа от программы, в министерстве начали работу над созданием новой программы. Доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ Роман Демьянчук сомневается в необходимости такой программы. Он указывает, что после объявления президентского указа о защите традиционных российских ценностей в 2022 году, все программы по подготовке психологов были проверены на соответствие этим ценностям. Специалист также указывает, что психологи уже обучены работе с людьми, имеющими травматический опыт, и в этом вопросе есть классические механизмы и общепринятые подходы.

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Минобрнауки РФ негативно оценило программу помощи ветеранам СВО и отказалось от ее реализации. Ведомство выразило недовольство качеством и уровнем подготовки психологов, предназначенных для работы с бывшими участниками спецоперации. Об этом рассказал источник в Минобрнауки. «В ведомстве остались недовольны реализацией поручения, а сама программа подготовлена на низком уровне», — передает слова источника «Коммерсант». Там добавили, что программа предусматривала 71 час лекций о «традиционных ценностях» и «ментальных войнах, которые ведутся против каждого гражданина РФ недружественными странами», и только один час о психологических последствиях «нравственного или безнравственного поведения на войне». После отказа от программы, в министерстве начали работу над созданием новой программы. Доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ Роман Демьянчук сомневается в необходимости такой программы. Он указывает, что после объявления президентского указа о защите традиционных российских ценностей в 2022 году, все программы по подготовке психологов были проверены на соответствие этим ценностям. Специалист также указывает, что психологи уже обучены работе с людьми, имеющими травматический опыт, и в этом вопросе есть классические механизмы и общепринятые подходы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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