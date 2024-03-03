В Минобрнауки низко оценили программу помощи ветеранам СВО

Минобрнауки РФ негативно оценило программу помощи ветеранам СВО и отказалось от ее реализации. Ведомство выразило недовольство качеством и уровнем подготовки психологов, предназначенных для работы с бывшими участниками спецоперации. Об этом рассказал источник в Минобрнауки.
«В ведомстве остались недовольны реализацией поручения, а сама программа подготовлена на низком уровне», — передает слова источника «Коммерсант». Там добавили, что программа предусматривала 71 час лекций о «традиционных ценностях» и «ментальных войнах, которые ведутся против каждого гражданина РФ недружественными странами», и только один час о психологических последствиях «нравственного или безнравственного поведения на войне».
После отказа от программы, в министерстве начали работу над созданием новой программы. Доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ Роман Демьянчук сомневается в необходимости такой программы. Он указывает, что после объявления президентского указа о защите традиционных российских ценностей в 2022 году, все программы по подготовке психологов были проверены на соответствие этим ценностям. Специалист также указывает, что психологи уже обучены работе с людьми, имеющими травматический опыт, и в этом вопросе есть классические механизмы и общепринятые подходы.
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