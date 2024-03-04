В Челябинской области создали штат кризисных психологов по работе с бойцами СВО

Проект рассчитан на 15 месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области набирается штат психологов, которые смогут реализовать кризисную поддержку бойцам спецоперации и членам их семей. Об этом URA.RU сообщили инициаторы проекта.

«Обучение и методическая поддержка ориентированы не только на психологов, работающих в крупных городах области, но и на специалистов, работающих в небольших поселениях. Именно здесь сейчас высокий спрос на психологическую помощь со стороны членов семей участников СВО и от самих участников боевых действий», — сообщила URA.RU менеджер проекта Екатерина Сундырина.

Сундырина уточнила, что с начала спецоперации психологи ежедневно сталкиваются с рядом задач повышенной сложности, решая их часто по наитию и используя свой опыт оказания психологической помощи. В рамках проекта психологам предоставят действенные инструменты для работы в этом направлении.

«Проект в значительной мере был инициирован в ответ на запрос профессионалов и уже получил большой отклик. На сегодняшний день о своем участии в проекте заявили 45 психологов из 12 муниципалитетов региона: это города Челябинск и Магнитогорск, Копейский, Троицкий, Южноуральский, Снежинский городские округа, Еманжелинский, Пластовский, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы, Коркинский муниципальный округ», — добавила менеджер проекта.

Работа проводится под эгидой общественной организации «Объединение профессиональных психологов» при поддержке Фонда Президентских грантов и рассчитана на 15 месяцев, с 1 февраля 2024 года до конца апреля 2025 года. С 1 июля 2023 года помощь психолога можно получить в поликлинике по полису ОМС, а с 1 июня — во всех филиалах госфонда «Защитники Отечества».