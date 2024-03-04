Что даст России освобождение Новомихайловки

Ополченец первой волны ДНР Матюшин: ВСУ в Угледаре рискуют оказаться в котле

05 марта 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Освобождение Новомихайловки приведет к сдвиганию фронта дальше от Донецка, сказал Александр Матюшин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Новомихайловки (Донецкая область) поможет России пройти вперед и перерезать снабжение ВСУ в Угледаре, что даст возможность заманить украинских военных в полукотел. Об этом в беседе с URA.RU заявил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания Республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. Российские войска установили флаг на руинах одного из зданий в центре Новомихайловки. Украинских военных отбросили на несколько сотен метров. «Это глубокое вклинивание наших войск в оборону противника дает нам развитие возможного успеха с последующим броском через Парасковиевку и Константиновку, чтобы перерезать пути снабжения угледарского гарнизона противника и надвиснуть на него с севера, загоняя его в полукотел — своеобразный мешок, с целью вынудить его оставить Угледар и отступать через Успеновку на Курахово», — сказал Александр Матюшин. Новость по теме Военкор Коц: Россия начала борьбу с главным преимуществом ВСУ в Угледаре ВСУ будут отодвинуты от Донецка, отметил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке. «Конечно же, это даст возможность с юга обходить непосредственно само Курахово, к штурму которого мы приступим после освобождения Георгиевки и Максимилиановки. Она уже сейчас активно подвергается ударам нашей авиации. Поэтому наше наступление тут разрезает украинский фронт под Донецком, отводит ВСУ все дальше от города с западной стороны», — добавил эксперт. По его словам, освобождение Угледара не будет легкой прогулкой для Вооруженных сил РФ. «Рельеф местности нам не дает какого-либо преимущества. Там степь, резанная оврагами, с господствующими высотами в Угледаре. С их помощью противник может фиксировать непосредственно наше продвижение, также наносить по нам артиллерийские удары», — подчеркнул собеседник агентства. Бои за Угледар шли в феврале 2023 года. Матюшин сообщал, что это маленький городишко, окруженный тремя-пятью шахтами. Очередной населенный пункт, превращенный ВСУ в город-крепость. Российской армии удалось взять его в полукольцо. Тогда процесс осложнился переброской подкреплений ВСУ. Издание The New York Times в феврале 2024 года писало, что украинские бойцы, которые находятся в Угледаре, стали переживать, что после освобождения Авдеевки у ВС РФ высвободятся силы для того, чтобы атаковать их позиции с севера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Освобождение Новомихайловки (Донецкая область) поможет России пройти вперед и перерезать снабжение ВСУ в Угледаре, что даст возможность заманить украинских военных в полукотел. Об этом в беседе с URA.RU заявил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания Республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. Российские войска установили флаг на руинах одного из зданий в центре Новомихайловки. Украинских военных отбросили на несколько сотен метров. «Это глубокое вклинивание наших войск в оборону противника дает нам развитие возможного успеха с последующим броском через Парасковиевку и Константиновку, чтобы перерезать пути снабжения угледарского гарнизона противника и надвиснуть на него с севера, загоняя его в полукотел — своеобразный мешок, с целью вынудить его оставить Угледар и отступать через Успеновку на Курахово», — сказал Александр Матюшин. ВСУ будут отодвинуты от Донецка, отметил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке. «Конечно же, это даст возможность с юга обходить непосредственно само Курахово, к штурму которого мы приступим после освобождения Георгиевки и Максимилиановки. Она уже сейчас активно подвергается ударам нашей авиации. Поэтому наше наступление тут разрезает украинский фронт под Донецком, отводит ВСУ все дальше от города с западной стороны», — добавил эксперт. По его словам, освобождение Угледара не будет легкой прогулкой для Вооруженных сил РФ. «Рельеф местности нам не дает какого-либо преимущества. Там степь, резанная оврагами, с господствующими высотами в Угледаре. С их помощью противник может фиксировать непосредственно наше продвижение, также наносить по нам артиллерийские удары», — подчеркнул собеседник агентства. Бои за Угледар шли в феврале 2023 года. Матюшин сообщал, что это маленький городишко, окруженный тремя-пятью шахтами. Очередной населенный пункт, превращенный ВСУ в город-крепость. Российской армии удалось взять его в полукольцо. Тогда процесс осложнился переброской подкреплений ВСУ. Издание The New York Times в феврале 2024 года писало, что украинские бойцы, которые находятся в Угледаре, стали переживать, что после освобождения Авдеевки у ВС РФ высвободятся силы для того, чтобы атаковать их позиции с севера.