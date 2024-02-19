Украинские бойцы назвали новую цель ВС РФ после Авдеевки

The New York Times: новой целью ВС РФ после Авдеевки может стать Угледар

19 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

У ВСУ на данный момент самое опасное положение с начала СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После освобождения Авдеевки (ДНР) целью российских войск может стать Угледар, который считается жизненно важным опорным пунктом ВСУ. Такое предположение сделали украинские бойцы. Авторы статьи отметили, что украинская армия находится в самом опасном положении за весь период боевых действий. «Солдаты, сражающиеся в районе Угледара, заявили, что освобождение Авдеевки, расположенной в 55 милях к северо-востоку, скорее всего, высвободит российские войска для активизации атак с севера», — сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что бойцы ВСУ находятся в самом опасном положении за весь период СВО. В материале подчеркнули, что российские военные ранее освободили Марьинку (ДНР), что позволяет им начать освобождение Угледара с севера. Угледар считается жизненно важным опорным пунктом для ВСУ. По словам авторов, ВС РФ на данный момент продвигаются через село Новомихайловка, которое находится примерно в 13 милях к северо-востоку. Ранее военный корреспондент Александр Сладков сделал предположение, что следующей целью ВС РФ станет Славянск. По его словам, высвободившиеся из Авдеевки также могут быть направлены под Угледар. ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Ведомство отметило, что ВС РФ полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ВС РФ не дают закрепиться украинской армии в городе, передает Life. Пять основных направлений ВС РФ по версии газеты The New York Times Газета The New York Times https://www.nytimes.com/17.02.2024/world/europe/russia-ukraine-war-map.html Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После освобождения Авдеевки (ДНР) целью российских войск может стать Угледар, который считается жизненно важным опорным пунктом ВСУ. Такое предположение сделали украинские бойцы. Авторы статьи отметили, что украинская армия находится в самом опасном положении за весь период боевых действий. «Солдаты, сражающиеся в районе Угледара, заявили, что освобождение Авдеевки, расположенной в 55 милях к северо-востоку, скорее всего, высвободит российские войска для активизации атак с севера», — сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что бойцы ВСУ находятся в самом опасном положении за весь период СВО. В материале подчеркнули, что российские военные ранее освободили Марьинку (ДНР), что позволяет им начать освобождение Угледара с севера. Угледар считается жизненно важным опорным пунктом для ВСУ. По словам авторов, ВС РФ на данный момент продвигаются через село Новомихайловка, которое находится примерно в 13 милях к северо-востоку. Ранее военный корреспондент Александр Сладков сделал предположение, что следующей целью ВС РФ станет Славянск. По его словам, высвободившиеся из Авдеевки также могут быть направлены под Угледар. ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Ведомство отметило, что ВС РФ полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ВС РФ не дают закрепиться украинской армии в городе, передает Life.