Акции челябинского золотодобытчика Струкова войдут в три биржевых индекса

Акции холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) депутата заксобрания Челябинской области Константина Струкова войдут в три индекса Московской биржи. Как сообщили в пресс-службе ЮГК, это произойдет 22 марта.
«Акции ЮГК войдут в три индекса Московской биржи с 22 марта. Это расширит возможности институциональных инвесторов для вложений в бумаги ЮГК», — отметили в офисе холдинга.
Ценные бумаги войдут в базу для расчета индекса акций широкого рынка, индекса металлов и добычи, индекса средней и малой капитализации. Финдиректор ЮГК Артем Клецкин отметил, что включение в расчеты произошло из-за высоких оборотов торгов. Поскольку на индексы ориентируются управляющие компании и фонды, которые размещают средства клиентов, это поднимет спрос на акции золотодобытчика. Более высокая востребованность бумаг поднимет капитализацию компании, что соответствует стратегии, утвержденной советом директоров в декабре 2023 года. Кроме ЮГК, акции ММК из Челябинской области включены в расчет индекса голубых фишек.
Торговля акциями ЮГК стартовала в ноябре 2023 года. В оборот было запущено 5% акций. Доля мажоритарного акционера Струкова снизилась до 94%. Часть бумаг оказалось у аффилированных лиц компании.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.