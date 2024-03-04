04 марта 2024

Акции челябинского золотодобытчика Струкова войдут в три биржевых индекса

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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, обогатительная фабрика, югк
Акции ЮГК Мосбиржа учтет при расчете трех индексов Фото:

Акции холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) депутата заксобрания Челябинской области Константина Струкова войдут в три индекса Московской биржи. Как сообщили в пресс-службе ЮГК, это произойдет 22 марта.

«Акции ЮГК войдут в три индекса Московской биржи с 22 марта. Это расширит возможности институциональных инвесторов для вложений в бумаги ЮГК», — отметили в офисе холдинга.

Ценные бумаги войдут в базу для расчета индекса акций широкого рынка, индекса металлов и добычи, индекса средней и малой капитализации. Финдиректор ЮГК Артем Клецкин отметил, что включение в расчеты произошло из-за высоких оборотов торгов. Поскольку на индексы ориентируются управляющие компании и фонды, которые размещают средства клиентов, это поднимет спрос на акции золотодобытчика. Более высокая востребованность бумаг поднимет капитализацию компании, что соответствует стратегии, утвержденной советом директоров в декабре 2023 года. Кроме ЮГК, акции ММК из Челябинской области включены в расчет индекса голубых фишек.

Торговля акциями ЮГК стартовала в ноябре 2023 года. В оборот было запущено 5% акций. Доля мажоритарного акционера Струкова снизилась до 94%. Часть бумаг оказалось у аффилированных лиц компании.

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Акции холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) депутата заксобрания Челябинской области Константина Струкова войдут в три индекса Московской биржи. Как сообщили в пресс-службе ЮГК, это произойдет 22 марта. «Акции ЮГК войдут в три индекса Московской биржи с 22 марта. Это расширит возможности институциональных инвесторов для вложений в бумаги ЮГК», — отметили в офисе холдинга. Ценные бумаги войдут в базу для расчета индекса акций широкого рынка, индекса металлов и добычи, индекса средней и малой капитализации. Финдиректор ЮГК Артем Клецкин отметил, что включение в расчеты произошло из-за высоких оборотов торгов. Поскольку на индексы ориентируются управляющие компании и фонды, которые размещают средства клиентов, это поднимет спрос на акции золотодобытчика. Более высокая востребованность бумаг поднимет капитализацию компании, что соответствует стратегии, утвержденной советом директоров в декабре 2023 года. Кроме ЮГК, акции ММК из Челябинской области включены в расчет индекса голубых фишек. Торговля акциями ЮГК стартовала в ноябре 2023 года. В оборот было запущено 5% акций. Доля мажоритарного акционера Струкова снизилась до 94%. Часть бумаг оказалось у аффилированных лиц компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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