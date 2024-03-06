Нина Ручкина, одевшая сенаторов в свои платки, открыла в Совфеде выставку. Фото

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Ночь пожирателей рекламы 2015. Екатеринбург, ручкина нина
Известность пришла к Нине Ручкиной в 2015 году, когда она записала музыкальный клип о любви к Владимиру Путину Фото:

Дизайнер из Екатеринбурга Нина Ручкина открыла в Совете Федерации РФ выставку. Новинками сенаторы заинтересовались, поделился у себя в соцсетях сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.

«В эти минуты в Совете Федерации открывается выставка нашего екатеринбургского дизайнера Нины Ручкиной, которая не только активно продвигает русскую культуру через свое творчество, но и является патриотом родного Урала. Коллег-сенаторов и всех гостей заинтересовали представленные авторские платки и другие изделия», — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте».

Ручкина — дизайнер, продюсер и поэтесса. В 2014 году она сшила юбку с изображением президента России Владимира Путина, а в 2020 году ее Модный дом отшил для Совфеда 54 дизайнерских платка и 10 шарфов в рамках госконтракта.

Нина Ручкина активно продвигает русскую культуру в своей деятельности
Нина Ручкина активно продвигает русскую культуру в своей деятельности
Фото:

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Дизайнер из Екатеринбурга Нина Ручкина открыла в Совете Федерации РФ выставку. Новинками сенаторы заинтересовались, поделился у себя в соцсетях сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. «В эти минуты в Совете Федерации открывается выставка нашего екатеринбургского дизайнера Нины Ручкиной, которая не только активно продвигает русскую культуру через свое творчество, но и является патриотом родного Урала. Коллег-сенаторов и всех гостей заинтересовали представленные авторские платки и другие изделия», — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте». Ручкина — дизайнер, продюсер и поэтесса. В 2014 году она сшила юбку с изображением президента России Владимира Путина, а в 2020 году ее Модный дом отшил для Совфеда 54 дизайнерских платка и 10 шарфов в рамках госконтракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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