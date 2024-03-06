Нина Ручкина, одевшая сенаторов в свои платки, открыла в Совфеде выставку. Фото

06 марта 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Известность пришла к Нине Ручкиной в 2015 году, когда она записала музыкальный клип о любви к Владимиру Путину Фото: Александр Мамаев © URA.RU Дизайнер из Екатеринбурга Нина Ручкина открыла в Совете Федерации РФ выставку. Новинками сенаторы заинтересовались, поделился у себя в соцсетях сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. «В эти минуты в Совете Федерации открывается выставка нашего екатеринбургского дизайнера Нины Ручкиной, которая не только активно продвигает русскую культуру через свое творчество, но и является патриотом родного Урала. Коллег-сенаторов и всех гостей заинтересовали представленные авторские платки и другие изделия», — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте». Ручкина — дизайнер, продюсер и поэтесса. В 2014 году она сшила юбку с изображением президента России Владимира Путина, а в 2020 году ее Модный дом отшил для Совфеда 54 дизайнерских платка и 10 шарфов в рамках госконтракта. Нина Ручкина активно продвигает русскую культуру в своей деятельности Фото: Виктор Шептий, vk.com; https://vk.com/victor_sheptiy

Дизайнер из Екатеринбурга Нина Ручкина открыла в Совете Федерации РФ выставку. Новинками сенаторы заинтересовались, поделился у себя в соцсетях сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. «В эти минуты в Совете Федерации открывается выставка нашего екатеринбургского дизайнера Нины Ручкиной, которая не только активно продвигает русскую культуру через свое творчество, но и является патриотом родного Урала. Коллег-сенаторов и всех гостей заинтересовали представленные авторские платки и другие изделия», — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте». Ручкина — дизайнер, продюсер и поэтесса. В 2014 году она сшила юбку с изображением президента России Владимира Путина, а в 2020 году ее Модный дом отшил для Совфеда 54 дизайнерских платка и 10 шарфов в рамках госконтракта.