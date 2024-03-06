В Перми будут судить мужчину, воровавшего телефоны у девушек

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Зарядные устройства для мобильных телефонов, мобильный телефон, зарядное устройство
Телефоны мужчина воровал исключительно у девушек Фото:

Прокуратура Дзержинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Березников. Его обвиняют в серии краж мобильных телефонов в девушек.

«Мужчина, освободившись совершил на территории различных районов Перми 16 краж сотовых телефонов у потерпевших. Преступник в качестве жертв выбирал исключительно молодых девушек. Он наблюдал за потерпевшими и после того, как те убирали устройства в карманы одежды, подходил и незаметно похищал имущество. В момент совершения попытки нового преступления мужчина был задержан. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края.

Общий размер причиненного мужчиной ущерба составил более 450 тысяч рублей. Уточняется, что обвиняемый ранее уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления.

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Прокуратура Дзержинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Березников. Его обвиняют в серии краж мобильных телефонов в девушек. «Мужчина, освободившись совершил на территории различных районов Перми 16 краж сотовых телефонов у потерпевших. Преступник в качестве жертв выбирал исключительно молодых девушек. Он наблюдал за потерпевшими и после того, как те убирали устройства в карманы одежды, подходил и незаметно похищал имущество. В момент совершения попытки нового преступления мужчина был задержан. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края. Общий размер причиненного мужчиной ущерба составил более 450 тысяч рублей. Уточняется, что обвиняемый ранее уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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