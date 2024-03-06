06 марта 2024

Уроженец Таджикистана, закончивший медвуз, приехал работать в пермскую глубинку

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Рахматов работает в ЦРБ Октябрьского округа рентгенологом Фото:

Центральная больница Октябрьского округа Пермского края пополнилась молодым рентгенологом. К работе в учреждении здравоохранения приступил Руслан Рахматов. Уроженец Таджикистана в 2017 году закончил в Душанбе медицинский университет, а после — ординатуру в Новосибирске.

«В январе 2023 года Руслан Рахматов приехал на Урал, где раньше никогда не бывал, а вскоре перевез сюда семью. Больница обеспечила молодую семью служебным жильем — трехкомнатной квартирой. Работу рентгенологом он совмещает с приемом в поликлинике — как детский хирург», — написано на сайте Октябрьского городского округа ProCHAD. Свободное время Руслан старается проводить с семьей: вместе с супругой они воспитывают троих детей.

URA.RU также рассказывало о враче-стоматологе Егоре Жильцове. Медик также вместе с женой и трехлетним сыном переехал из Перми в поселок Октябрьский после окончания Пермского медуниверситета. Стоматолог рассказал агентству, что коллектив больницы принял его хорошо, а уверенности в работе ему придает опыт, полученный в одной из стоматологических клиник Перми.

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Центральная больница Октябрьского округа Пермского края пополнилась молодым рентгенологом. К работе в учреждении здравоохранения приступил Руслан Рахматов. Уроженец Таджикистана в 2017 году закончил в Душанбе медицинский университет, а после — ординатуру в Новосибирске. «В январе 2023 года Руслан Рахматов приехал на Урал, где раньше никогда не бывал, а вскоре перевез сюда семью. Больница обеспечила молодую семью служебным жильем — трехкомнатной квартирой. Работу рентгенологом он совмещает с приемом в поликлинике — как детский хирург», — написано на сайте Октябрьского городского округа ProCHAD. Свободное время Руслан старается проводить с семьей: вместе с супругой они воспитывают троих детей. URA.RU также рассказывало о враче-стоматологе Егоре Жильцове. Медик также вместе с женой и трехлетним сыном переехал из Перми в поселок Октябрьский после окончания Пермского медуниверситета. Стоматолог рассказал агентству, что коллектив больницы принял его хорошо, а уверенности в работе ему придает опыт, полученный в одной из стоматологических клиник Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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