Уроженец Таджикистана, закончивший медвуз, приехал работать в пермскую глубинку

07 марта 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Руслан Рахматов работает в ЦРБ Октябрьского округа рентгенологом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центральная больница Октябрьского округа Пермского края пополнилась молодым рентгенологом. К работе в учреждении здравоохранения приступил Руслан Рахматов. Уроженец Таджикистана в 2017 году закончил в Душанбе медицинский университет, а после — ординатуру в Новосибирске. «В январе 2023 года Руслан Рахматов приехал на Урал, где раньше никогда не бывал, а вскоре перевез сюда семью. Больница обеспечила молодую семью служебным жильем — трехкомнатной квартирой. Работу рентгенологом он совмещает с приемом в поликлинике — как детский хирург», — написано на сайте Октябрьского городского округа ProCHAD. Свободное время Руслан старается проводить с семьей: вместе с супругой они воспитывают троих детей. URA.RU также рассказывало о враче-стоматологе Егоре Жильцове. Медик также вместе с женой и трехлетним сыном переехал из Перми в поселок Октябрьский после окончания Пермского медуниверситета. Стоматолог рассказал агентству, что коллектив больницы принял его хорошо, а уверенности в работе ему придает опыт, полученный в одной из стоматологических клиник Перми.

Центральная больница Октябрьского округа Пермского края пополнилась молодым рентгенологом. К работе в учреждении здравоохранения приступил Руслан Рахматов. Уроженец Таджикистана в 2017 году закончил в Душанбе медицинский университет, а после — ординатуру в Новосибирске. «В январе 2023 года Руслан Рахматов приехал на Урал, где раньше никогда не бывал, а вскоре перевез сюда семью. Больница обеспечила молодую семью служебным жильем — трехкомнатной квартирой. Работу рентгенологом он совмещает с приемом в поликлинике — как детский хирург», — написано на сайте Октябрьского городского округа ProCHAD. Свободное время Руслан старается проводить с семьей: вместе с супругой они воспитывают троих детей. URA.RU также рассказывало о враче-стоматологе Егоре Жильцове. Медик также вместе с женой и трехлетним сыном переехал из Перми в поселок Октябрьский после окончания Пермского медуниверситета. Стоматолог рассказал агентству, что коллектив больницы принял его хорошо, а уверенности в работе ему придает опыт, полученный в одной из стоматологических клиник Перми.