Финляндия выдворит из страны автомобили с российскими номерами

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , преграда, шипы, граница россии, кпп
Все автомобили с российскими номерами должны быть вывезены из Финляндии до 16 марта Фото:

Все транспортные средства с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии до 16 марта. Об этом заявил руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит.

«Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта», — передает слова Ракшита издание Yle. Он добавил, что не может точно ответить, что произойдет с такими автомобилями после указанной даты.

Планируется провести оценку ситуации и выяснить, почему автомобиль все еще находится в Финляндии. Также предстоит понять, сколько времени он провел на территории Финляндии, и были ли выполнены все необходимые формальности, заключил Ракшит.

С 16 сентября 2023 года в Финляндии въезд автомобилей с российскими номерами был запрещен. Запрет не касался некоторых категорий лиц. Въезжать в Финляндию на автомобилях с российскими номерами могут лишь граждане Евросоюза, проживающие в России, их семьи, дипломаты или лица, им равные, а также по гуманитарным причинам.

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Все транспортные средства с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии до 16 марта. Об этом заявил руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит. «Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта», — передает слова Ракшита издание Yle. Он добавил, что не может точно ответить, что произойдет с такими автомобилями после указанной даты. Планируется провести оценку ситуации и выяснить, почему автомобиль все еще находится в Финляндии. Также предстоит понять, сколько времени он провел на территории Финляндии, и были ли выполнены все необходимые формальности, заключил Ракшит. С 16 сентября 2023 года в Финляндии въезд автомобилей с российскими номерами был запрещен. Запрет не касался некоторых категорий лиц. Въезжать в Финляндию на автомобилях с российскими номерами могут лишь граждане Евросоюза, проживающие в России, их семьи, дипломаты или лица, им равные, а также по гуманитарным причинам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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