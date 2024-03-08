Финляндия выдворит из страны автомобили с российскими номерами

08 марта 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Все автомобили с российскими номерами должны быть вывезены из Финляндии до 16 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все транспортные средства с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии до 16 марта. Об этом заявил руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит. «Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта», — передает слова Ракшита издание Yle. Он добавил, что не может точно ответить, что произойдет с такими автомобилями после указанной даты. Планируется провести оценку ситуации и выяснить, почему автомобиль все еще находится в Финляндии. Также предстоит понять, сколько времени он провел на территории Финляндии, и были ли выполнены все необходимые формальности, заключил Ракшит. С 16 сентября 2023 года в Финляндии въезд автомобилей с российскими номерами был запрещен. Запрет не касался некоторых категорий лиц. Въезжать в Финляндию на автомобилях с российскими номерами могут лишь граждане Евросоюза, проживающие в России, их семьи, дипломаты или лица, им равные, а также по гуманитарным причинам.

Все транспортные средства с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии до 16 марта. Об этом заявил руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит. «Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта», — передает слова Ракшита издание Yle. Он добавил, что не может точно ответить, что произойдет с такими автомобилями после указанной даты. Планируется провести оценку ситуации и выяснить, почему автомобиль все еще находится в Финляндии. Также предстоит понять, сколько времени он провел на территории Финляндии, и были ли выполнены все необходимые формальности, заключил Ракшит. С 16 сентября 2023 года в Финляндии въезд автомобилей с российскими номерами был запрещен. Запрет не касался некоторых категорий лиц. Въезжать в Финляндию на автомобилях с российскими номерами могут лишь граждане Евросоюза, проживающие в России, их семьи, дипломаты или лица, им равные, а также по гуманитарным причинам.