Боец погиб 17 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне проведения спецоперации погиб военнослужащий из Красновишерского округа Пермского края Василий Жуков. Церемония прощания с бойцом прошла 5 марта, рассказали сотрудники мэрии.
«Жители Красновишерского городского округа простились с Василием Жуковым, героически погибшем в ходе СВО на территории ЛНР и ДНР. Округ скорбит, прощаясь с красновишерцем», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Жуков отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ. Возраст мужчины не раскрывается. Судя по странице в соцсети, ему было 39 лет. Последний раз она заходил в ВК вечером 7 февраля.
О смерти бойца на передовой сообщила администрация городского округа
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