08 марта 2024
07 марта 2024

В Пермском крае похоронили участника спецоперации Василия Жукова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец погиб 17 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации погиб военнослужащий из Красновишерского округа Пермского края Василий Жуков. Церемония прощания с бойцом прошла 5 марта, рассказали сотрудники мэрии.

«Жители Красновишерского городского округа простились с Василием Жуковым, героически погибшем в ходе СВО на территории ЛНР и ДНР. Округ скорбит, прощаясь с красновишерцем», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Жуков отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ. Возраст мужчины не раскрывается. Судя по странице в соцсети, ему было 39 лет. Последний раз она заходил в ВК вечером 7 февраля.

О смерти бойца на передовой сообщила администрация городского округа
О смерти бойца на передовой сообщила администрация городского округа
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В зоне проведения спецоперации погиб военнослужащий из Красновишерского округа Пермского края Василий Жуков. Церемония прощания с бойцом прошла 5 марта, рассказали сотрудники мэрии. «Жители Красновишерского городского округа простились с Василием Жуковым, героически погибшем в ходе СВО на территории ЛНР и ДНР. Округ скорбит, прощаясь с красновишерцем», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Жуков отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ. Возраст мужчины не раскрывается. Судя по странице в соцсети, ему было 39 лет. Последний раз она заходил в ВК вечером 7 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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