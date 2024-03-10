В ЮУЖД опровергли отсутствие праздничной «Ласточки»

11 марта 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Третья пара электровоездов «Ласточка» курсирует в регионе в выходные и праздничные дни Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области в выходные и праздничные дни курсирует третья пара электропоездов «Ласточка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в ответ на сообщение жителей Троицка об отсутствии поездов. «Дополнительная третья пара электропоездов „Ласточка“ была запущена 29 декабря 2023 года по пятницам, субботам, воскресеньям, предпраздничным и праздничным дням. Данный дополнительный поезд курсирует по маршруту Челябинск — Магнитогорск, остановки на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы-1», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД. В ЮУЖД сообщили, что из Челябинска поезд отправляется в 12:35, прибывает в Магнитогорск в 16:55. Второй поезд отправляется из Магнитогорска в 11:30 и прибывает в Челябинск в 15:50. Об этом в компании рассказали в ответ на сообщение жителей Троицка в соцсетях о том, что электропоезд не курсирует по выходным. Кроме того, в компании добавили, что согласно законодательству, организация пригородных железнодорожных перевозок в регионах возлагается на субъекты РФ. Органы власти субъектов формируют транспортный заказ: определяют маршрутную сеть (количество поездов и маршруты, по которым они будут курсировать), составность поездов (количество вагонов), а также устанавливают тарифы на проезд в пригородных поездах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в выходные и праздничные дни курсирует третья пара электропоездов «Ласточка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в ответ на сообщение жителей Троицка об отсутствии поездов. «Дополнительная третья пара электропоездов „Ласточка“ была запущена 29 декабря 2023 года по пятницам, субботам, воскресеньям, предпраздничным и праздничным дням. Данный дополнительный поезд курсирует по маршруту Челябинск — Магнитогорск, остановки на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы-1», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД. В ЮУЖД сообщили, что из Челябинска поезд отправляется в 12:35, прибывает в Магнитогорск в 16:55. Второй поезд отправляется из Магнитогорска в 11:30 и прибывает в Челябинск в 15:50. Об этом в компании рассказали в ответ на сообщение жителей Троицка в соцсетях о том, что электропоезд не курсирует по выходным. Кроме того, в компании добавили, что согласно законодательству, организация пригородных железнодорожных перевозок в регионах возлагается на субъекты РФ. Органы власти субъектов формируют транспортный заказ: определяют маршрутную сеть (количество поездов и маршруты, по которым они будут курсировать), составность поездов (количество вагонов), а также устанавливают тарифы на проезд в пригородных поездах.