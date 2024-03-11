Объявлены место и время прощания с легендарным хоккеистом Дураковым

Прощание с легендарным хоккеистом Дураковым пройдет в Екатеринбурге 14 марта

11 марта 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

С Дураковым простятся 14 марта Фото: Илья Московец © URA.RU В екатеринбургском храме Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря 14 марта пройдет прощание с семикратным чемпионом мира по хоккею с мячом Николаем Дураковым, скончавшимся 9 марта. Об этом рассказали в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области. «Прощание с великим спортсменом состоится в храме Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря 14 марта 2024 года с 11:00 до 12:00. Адрес — улица Зеленая Роща, 1», — сказано в сообщении. Николай Дураков скончался в Екатеринбурге 9 марта в возрасте 89 лет. В Федерации хоккея с мячом России выразили соболезнования родным усопшего, назвав уход чемпиона огромной потерей для российского спорта. За время карьеры хоккеист признавался лучшим полузащитником чемпионата мира и лучшим нападающим, а также был удостоен званием лучшего хоккеиста страны XX века.

В екатеринбургском храме Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря 14 марта пройдет прощание с семикратным чемпионом мира по хоккею с мячом Николаем Дураковым, скончавшимся 9 марта. Об этом рассказали в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области. «Прощание с великим спортсменом состоится в храме Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря 14 марта 2024 года с 11:00 до 12:00. Адрес — улица Зеленая Роща, 1», — сказано в сообщении. Николай Дураков скончался в Екатеринбурге 9 марта в возрасте 89 лет. В Федерации хоккея с мячом России выразили соболезнования родным усопшего, назвав уход чемпиона огромной потерей для российского спорта. За время карьеры хоккеист признавался лучшим полузащитником чемпионата мира и лучшим нападающим, а также был удостоен званием лучшего хоккеиста страны XX века.