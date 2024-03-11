Объявлены место и время прощания с легендарным хоккеистом Дураковым

В екатеринбургском храме Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря 14 марта пройдет прощание с семикратным чемпионом мира по хоккею с мячом Николаем Дураковым, скончавшимся 9 марта. Об этом рассказали в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области.
«Прощание с великим спортсменом состоится в храме Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря 14 марта 2024 года с 11:00 до 12:00. Адрес — улица Зеленая Роща, 1», — сказано в сообщении.
Николай Дураков скончался в Екатеринбурге 9 марта в возрасте 89 лет. В Федерации хоккея с мячом России выразили соболезнования родным усопшего, назвав уход чемпиона огромной потерей для российского спорта. За время карьеры хоккеист признавался лучшим полузащитником чемпионата мира и лучшим нападающим, а также был удостоен званием лучшего хоккеиста страны XX века.
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