Объявлены место и время прощания с легендарным хоккеистом Дураковым

Прощание с легендарным хоккеистом Дураковым пройдет в Екатеринбурге 14 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург, прощание, цветы, гроб, утрата
С Дураковым простятся 14 марта Фото:

В екатеринбургском храме Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря 14 марта пройдет прощание с семикратным чемпионом мира по хоккею с мячом Николаем Дураковым, скончавшимся 9 марта. Об этом рассказали в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области.

«Прощание с великим спортсменом состоится в храме Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря 14 марта 2024 года с 11:00 до 12:00. Адрес — улица Зеленая Роща, 1», — сказано в сообщении.

Николай Дураков скончался в Екатеринбурге 9 марта в возрасте 89 лет. В Федерации хоккея с мячом России выразили соболезнования родным усопшего, назвав уход чемпиона огромной потерей для российского спорта. За время карьеры хоккеист признавался лучшим полузащитником чемпионата мира и лучшим нападающим, а также был удостоен званием лучшего хоккеиста страны XX века.

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В екатеринбургском храме Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря 14 марта пройдет прощание с семикратным чемпионом мира по хоккею с мячом Николаем Дураковым, скончавшимся 9 марта. Об этом рассказали в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области. «Прощание с великим спортсменом состоится в храме Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря 14 марта 2024 года с 11:00 до 12:00. Адрес — улица Зеленая Роща, 1», — сказано в сообщении. Николай Дураков скончался в Екатеринбурге 9 марта в возрасте 89 лет. В Федерации хоккея с мячом России выразили соболезнования родным усопшего, назвав уход чемпиона огромной потерей для российского спорта. За время карьеры хоккеист признавался лучшим полузащитником чемпионата мира и лучшим нападающим, а также был удостоен званием лучшего хоккеиста страны XX века.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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