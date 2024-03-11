Пермские власти помогут выпускникам с трудоустройством на предприятия региона

В Пермском крае будет дан старт новому проекту, цель которого – помощь с трудоустройством выпускникам на предприятиях региона. Он разработан региональными минтрудсоцразвития и минобрнауки. Об этом шла речь в Чусовском округе на выездном заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина. На нем рассмотрели вопросы о трудовых ресурсах, а также программе поддержки занятости в регионе за 2023 год и планы на 2024 год.
«Во время заседания было предложено дать старт новому региональному проекту, который разработан краевыми минтрудсоцразвития и минобранауки по поручению Дмитрия Махонина. Название проекта — «Живи и работай в Пермском крае». Его основная цель – помочь с трудоустройством всем выпускникам на предприятия края. Глава региона отметил, что новый проект заинтересует молодых людей строить карьеру в родном крае. Также он поможет получить комплексную поддержку от специалистов в профессиональном направлении», — сообщается на сайте правительства Пермского края.
В 2023 году в регионе была продолжена работа по оказанию помощи в трудоустройстве жителям края. Всего за год через службу занятости получили нужные услуги более 35 тысяч человек. Среди признанных безработными граждан уровень трудоустройства составил 64%. Количество работодателей, которые открывают вакансии, также растет. По итогам 2023 года их число увеличилось в 1,7 раз. На сегодня все крупные работодатели региона пользуются порталом «Работа России».
В 2024 году власти Прикамья сохраняют все меры поддержки. В числе новшеств года – введение выплаты размере более 115 тысяч рублей для всех работодателей за каждого принятого на работу через службу занятости соискателя с инвалидностью. Ее предоставят после 1,3 и 6 месяцев работы человека. Также за счет региональной программы через службу занятости населения у работодателей есть возможность получить субсидию за оснащение рабочего места для трудоустройства инвалида.
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