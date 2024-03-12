Россельхознадзор подтвердил свалку отходов животноводства под Челябинском

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Граница несанкционированной свалки и скотомогильник с сибирской язвой. Свердловская область, поселок Рудный, мусор, отходы, свалка, несанкционированная свалка
В Сосновском районе обнаружена свалка сельхозотходов Фото:

В Сосновском районе Челябинской области обнаружена свалка побочных продуктов животноводства. Информацию об этом подтвердил замруководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Бойчук.

«Нам поступило шесть обращений граждан Сосновского района о размещении отходов на пяти участках. На четырех ничего не было, на одном из участков обнаружили размещение побочных продуктов животноводства», — сообщил телеканалу «ЧГТРК-Южный Урал» Бойчук.

Бойчук добавил, что на обнаруженной свалке были отобраны пробы, которые отдали в лабораторию. Результаты исследования будут готовы в ближайшие дни, по полученным данным будет принято решение.

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В Сосновском районе Челябинской области обнаружена свалка побочных продуктов животноводства. Информацию об этом подтвердил замруководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Бойчук. «Нам поступило шесть обращений граждан Сосновского района о размещении отходов на пяти участках. На четырех ничего не было, на одном из участков обнаружили размещение побочных продуктов животноводства», — сообщил телеканалу «ЧГТРК-Южный Урал» Бойчук. Бойчук добавил, что на обнаруженной свалке были отобраны пробы, которые отдали в лабораторию. Результаты исследования будут готовы в ближайшие дни, по полученным данным будет принято решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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