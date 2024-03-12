Россельхознадзор подтвердил свалку отходов животноводства под Челябинском

12 марта 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

В Сосновском районе обнаружена свалка сельхозотходов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области обнаружена свалка побочных продуктов животноводства. Информацию об этом подтвердил замруководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Бойчук. «Нам поступило шесть обращений граждан Сосновского района о размещении отходов на пяти участках. На четырех ничего не было, на одном из участков обнаружили размещение побочных продуктов животноводства», — сообщил телеканалу «ЧГТРК-Южный Урал» Бойчук. Бойчук добавил, что на обнаруженной свалке были отобраны пробы, которые отдали в лабораторию. Результаты исследования будут готовы в ближайшие дни, по полученным данным будет принято решение.

В Сосновском районе Челябинской области обнаружена свалка побочных продуктов животноводства. Информацию об этом подтвердил замруководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Бойчук. «Нам поступило шесть обращений граждан Сосновского района о размещении отходов на пяти участках. На четырех ничего не было, на одном из участков обнаружили размещение побочных продуктов животноводства», — сообщил телеканалу «ЧГТРК-Южный Урал» Бойчук. Бойчук добавил, что на обнаруженной свалке были отобраны пробы, которые отдали в лабораторию. Результаты исследования будут готовы в ближайшие дни, по полученным данным будет принято решение.