Россельхознадзор подтвердил свалку отходов животноводства под Челябинском

В Сосновском районе Челябинской области обнаружена свалка побочных продуктов животноводства. Информацию об этом подтвердил замруководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Бойчук.
«Нам поступило шесть обращений граждан Сосновского района о размещении отходов на пяти участках. На четырех ничего не было, на одном из участков обнаружили размещение побочных продуктов животноводства», — сообщил телеканалу «ЧГТРК-Южный Урал» Бойчук.
Бойчук добавил, что на обнаруженной свалке были отобраны пробы, которые отдали в лабораторию. Результаты исследования будут готовы в ближайшие дни, по полученным данным будет принято решение.
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