Путин похвалил российских бойцов на северском направлении

Президент РФ Владимир Путин похвалил военных страны на северском направлении. Он отметил, что, при условии укрепления позиций ВСУ, бойцы хорошо продолжают бой. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос Александры Радионовой, которая помогала раненным на передовой.
«Непростой участок, там движение есть, противник укрепил северское направление, но воюют ребята здоров, молодцы», — заявил Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Кроме того, российский глава отметил, что Радионовой очень идет военная форма. Также он попросил передать благодарность и приветствие бойцам на СВО. Путин пожелал военным успехов в личной жизни и карьере.
Ранее президент России отметил, что женщины-военные достойно несут службу на фронте спецоперации. Он также поздравил их с международным женским днем.
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