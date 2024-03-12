Политэлите ХМАО запретили выезд в зону СВО без одобрения губернатора Натальи Комаровой. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал желающий побывать в секторе проведения спецоперации сначала должен уведомить об этом политблок югорского правительства и только после согласования с окружными властями планировать поездку.
«Политэлите ХМАО запретили выезд в зону СВО без одобрения губернатора Комаровой. Желающий побывать в секторе проведения спецоперации сначала должен уведомить об этом политблок югорского правительства. И только после согласования с окружными властями, планировать поездку. Причиной стал огромный поток желающих передать гуманитарный груз и посылки бойцам. Мера введена для обеспечения безопасности», — отмечает инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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