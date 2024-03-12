12 марта 2024

Политэлите ХМАО запретили выезд в зону СВО без одобрения губернатора Комаровой. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, милитари, камуфляж, ветеран сво
Чиновники ХМАО смогут ездить в зону СВО только после согласования с губернатором Фото:

Политэлите ХМАО запретили выезд в зону СВО без одобрения губернатора Натальи Комаровой. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал желающий побывать в секторе проведения спецоперации сначала должен уведомить об этом политблок югорского правительства и только после согласования с окружными властями планировать поездку.

«Политэлите ХМАО запретили выезд в зону СВО без одобрения губернатора Комаровой. Желающий побывать в секторе проведения спецоперации сначала должен уведомить об этом политблок югорского правительства. И только после согласования с окружными властями, планировать поездку. Причиной стал огромный поток желающих передать гуманитарный груз и посылки бойцам. Мера введена для обеспечения безопасности», — отмечает инсайдер.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

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Политэлите ХМАО запретили выезд в зону СВО без одобрения губернатора Натальи Комаровой. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал желающий побывать в секторе проведения спецоперации сначала должен уведомить об этом политблок югорского правительства и только после согласования с окружными властями планировать поездку. «Политэлите ХМАО запретили выезд в зону СВО без одобрения губернатора Комаровой. Желающий побывать в секторе проведения спецоперации сначала должен уведомить об этом политблок югорского правительства. И только после согласования с окружными властями, планировать поездку. Причиной стал огромный поток желающих передать гуманитарный груз и посылки бойцам. Мера введена для обеспечения безопасности», — отмечает инсайдер. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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